53 ورشة عمل تعزز مهارات التصوير في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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يقدم نخبة من أفضل المتخصصين بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي في العالم مجموعة متنوعة من ورش العمل للمصورين الهواة والمحترفين، في فرصة متاحة للجميع لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في فن التصوير، وذلك تلبية لاحتياجات كل المهتمين بالفنون البصرية ومستوياتهم الفنية.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، المقام في مركز إكسبو الشارقة من 9 إلى 15 فبراير المقبل، ويغطي في 53 ورشة عمل متخصصة مختلف الجوانب الفنية والتقنية، موفراً مساحة مثالية للمصورين الساعين إلى اكتساب خبرات وقدرات احترافية باختلاف مجالاتهم، ابتداءً ممن يستخدمون هواتفهم الذكية وانتهاءً بمديري التصوير الفني.

أسرار التصوير

باعتباره من البرامج التي يصعب على المحترفين الاستغناء عنها، يقدم المصور رولاند بوكريوكا ورشتي عمل عن برنامج «أدوبي لايت روم»، يقوم في الأولى بتقديم مقدمة عن تقنياته واستخداماتها، فيما يتطرق في الثانية إلى تنظيم الصور وتحريرها، مع التركيز على عمليات تنسيق وتجهيز الصور للطباعة، فيما يقدم المصور الخبير بالبرنامج العديد من النصائح المهمة لتعلم خباياه.

وللراغبين في ممارسة التصوير من المبتدئين، يقدم بوكريوكا ورشة «أسرار التصوير»، التي تمكن المشاركين بعدها من الانطلاق في عالم هذا الفن، حيث يعرف من خلالها بإعدادات الكاميرا، ومعدات وأدوات التصوير الأساسية، والتخطيط لالتقاط الصور، والإضاءة، وتقنيات التأطير، والتوجهات الإبداعية المختلفة، كما يقدم دورة تدريبية أخرى بعنوان «المهارات الأساسية في التصوير» للهواة والمحترفين، بالإضافة إلى ورشة «سحر الوقت» التي تعرف المشاركين على كيفية استخدام السرعات المختلفة لمغلاق الكاميرا خصوصاً في الصور الرياضية أو الحركية أو الفضائية.

استراتيجيات

وفي ورشة «مهارات تصوير حياة الشارع» يقدم المصور روب إيرفينغ، فنيات تصوير حياة الشارع، وتركيب عناصر الصورة، واللحظة المفصلية، والاعتبارات القانونية، كما يقوم بتعريف المشاركين في ورشة «لماذا يعدُّ التواصل والترابط مهماً في التصوير؟» على مفهوم التفاعل ودوره في التقاط صور أفضل، إلى جانب استراتيجيات التفاعل مع المواضيع والبيئات، وفهم الطبيعة البشرية، والمعاينة الأولية وغيرها من العوامل.

وتغطي الورش التدريبية لإيرفينغ نطاقات بالغة التنوع تستهدف مختلف أنواع الجمهور، فهو يقدم للمهتمين بالتصوير السينمائي ورشةً بعنوان «أهمية تصوير الأفلام» التي تتناول المعاينة الأولية للمشهد، ومبدأ اللحظة الحاسمة، والقيمة المضافة للتركيز الذهني عند التصوير، إلى جانب الفهم المتعمق لفن التصوير السينمائي بالمجمل، فيما ينتقل عبر ورشة «التصوير بالهاتف الذكي» إلى التعريف بكيفية التقاط صور ذات جودة عالية تحاكي جودة أعمال المصورين المحترفين باستخدام الهواتف الذكية التي يمكن للجميع استخدامها.

من جانبه، يقدم فيليب لي هارفي، المصور التجاري وصانع الأفلام المدرج ضمن قائمة مجلة «لورتزر أركايف» لأفضل 200 مصور إعلاني في العالم، ثلاث ورش عمل متعددة الجوانب، هي «المشاريع المنفذة للمجلات والحملات الدعائية»، وورشة «تصوير الفيديو للمصورين الفوتوغرافيين مع إبقاء لمستك الخاصة»، إضافة إلى ورشة بعنوان «تصوير الحياة: التقاط لحظات سردية»، يشارك من خلالها لي هارفي تجاربه وخبراته ومهاراته المتعددة، ابتداءً من إعداد المقالات والقصص المصورة والحملات الإعلانية الكبيرة، وحتى صناعة الأفلام القصيرة.

تنوع

يهدف برنامج مهرجان «إكسبوجر» لورش العمل إلى الارتقاء بمهارات فن التصوير الفوتوغرافي في مختلف المستويات والتخصصات والمجالات، وهو ما يتضح من التنوع الكبير في المواضيع والخلفيات المهنية والإبداعية للمتدربين، في حين يعرف دانيال تشيونغ المشاركين بسبل بناء عوالم المستقبل في ورشة «خلق عوالم مستقبلية»، ويعرفهم المصور جول غرايمز على كيفية إنشاء صور درامية في ورشة «كيف نخلق البورتريه المؤثر»، وفي الوقت الذي يصحبهم داني عيد وألبرت دروس إلى التقاط صور للمناظر الطبيعية في ورشتين مخصصتين لذلك هما «مقدمة لتصوير المشاهد الطبيعية»، وورشة «خلق صور حيوية للطبيعة: من المشاهد الواسعة وحتى أدق التفاصيل»، سيكون الجمهور على موعد لتحسين مهارات تحرير الصور مع المصور كريس كو في ورشة «مهارة تحرير الصور»، الذي يقدم أيضاً ورشة «طرق وأساليب تصوير المشاريع الشخصية»، في حين يأخذ المصور الحائز على جائزة بوليتزر محمد محيسن المشاركين في جولة للتعرف على أخلاقيات التصوير وفن التقاط اللحظات المؤثرة في ورشة «التقاط اللحظة المناسبة».

نصائح وإرشادات

ويقدم المصور بينو سارادزيتش عدداً من النصائح والإرشادات في ورشة «10 أمور وددت لو كنت أعرفها قبل أن أبدأ مسيرتي في التصوير»، وسيتمكن المشاركون من التغلب على مخاوفهم مع المصور «سهيل أ» ضمن ورشة بعنوان «اقترب من الأشخاص أكثر، وتجاوز مخاوفك في التصوير»، بالإضافة إلى تعلم فن السرد القصصي البصري مع المصور آبير عبدالله في ورشة «السرد القصصي البصري».

وسيتعرف الزوار على الفرق بين الصور الفائزة، وصور العام، وصور جوائز بوليتزر مع المصور جيه توماس لوبيز في ورشة «مقومات الصور الفائزة: اكسبوجر وصور العام والبوليتزر كأمثلة للمقارنة»، فضلاً عن الاستماع إلى رواد الصناعة في «تعليم التصوير الفوتوغرافي في القرن الحادي والعشرين» التي تشهد مشاركة كل من دوغلاس دوبلر، ومحمد محيسن، ولارس بورينغ، وجيه توماس لوبيز.

ويستضيف «إكسبوجر» عدداً من ورش العمل برعاية شركة «سوني» تركز على أدوات ومعدات التصوير، وهي «طريقة التعامل مع كاميرا سوني 8K السينمائية» مع جيري بلاكسلي، وورشة «تطور في مهاراتك مع كاميرا سوني FX6» مع تيموثي فير- ماثيوز، وورشة «الإضاءة في التصوير» مع فيصل البشر، وورشة «مقدمة لتصوير الفنون الجميلة» مع أماني الشعالي، وورشة «مقدمة لتصوير الطيور» مع أخيل.