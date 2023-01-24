طارق المنهالي يتغنى بقصائد المتنبي على مسرح أمير الشعراء

المصدر: دبي ـــ البيان

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تألق الفنان الإماراتي، طارق المنهالي، على مسرح أمير الشعراء، حيث أطرب الجمهور ولجنة التحكيم بقصيدة للمتنبي «أروح وقد ختمت على فؤادي»، من ألحانه، وتوزيع فادي الساري.

الأغنية لاقت نجاحاً مبهراً في لون جديد لإحياء الشعر العربي الأصيل، ممزوجاً بالموسيقى التي تعبر عن التراث الإماراتي، التي تحمل طابعاً جديداً متلاحماً مع كلمات المتنبي.

وأوضح المنهالي، في كلمته، أنه فخور جداً بإطلاق مبادرة فريدة من نوعها بتلحين وغناء هذه الأبيات التراثية للمتنبي، بالأسلوب الإماراتي الأصيل، ولأول مرة مباشرة عبر منبر برنامج أمير الشعراء بموسمه العاشر، وكما وصفها رداً على سؤال مقدمة البرنامج، لجين عمران، له عن سرّ المفاجأة الجميلة: «شعبنا الفصيح».

وتابع المنهالي: «المتنبي» غنيٌّ عن التعريف، وقصدت من خلال لحن وأداء الأغنية إلى توطين الشعر الفصيح بأنغام وألحان إماراتية شعبية، والمرتبط بالعراقة، وأكد أن المشروع مستمر، وأن الطموحات كبيرة فيه؛ ليحقق نجاحات مشهودة وجديدة، بما يخدم الشعر الفصيح والتراث الإماراتي معاً. وصرّح المنهالي عن جديده بأن هناك العديد من الفنانين سيتعاون معهم؛ لإحياء هذا الموروث الفاخر.