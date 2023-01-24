«إكسبوجر».. حوارات بصرية ملهمة

المصدر: الشارقة- البيان

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يفتح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023» فضاء ملهماً للعاملين في الصناعات الإبداعية من الفنانين والمتخصصين في صناعة المحتوى الفني، إلى جانب عشاق الصور واللوحات الفنية، حيث يخصص مجموعة من المعارض الفردية والجماعية لنخبة من مصوري الفن بكل تجلياته العمرانية والإنسانية والتقنية، القائمة على تقديم محتوى بصري مدهش بتوظيف التباينات اللونية، والتكوينات الجمالية.

ويضع المهرجان مصوري الفنون وأعمالهم، إلى جانب مجموعة من المعارض الخاصة لمصوري القصص الإنسانية، ومصوري الألعاب الرياضية، وأعمال المصورين الصحفيين، إذ تأتي مشاركة كبار مصوري الفنون من بين 74 مصوراً، يقدمون خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة» عدداً من الحوارات الملهمة، والجلسات النقاشية والندوات.

معارض

وتضم مجموعة المعارض الخاصة بالفنون معرض «النور الداخلي» للمصور مايكل أبويا، ومعرض «صور أيقونية» للمصور ستيف ماكوري، ومعرض «الإبصار بعيون مغلقة» للمصور خوسيه توماس لوبيز، الذين يقدمون في أعمالهم فرصة فهم وجهات نظر جديدة حول الثقافة الأفريقية والهوية الإنسانية والإبداع، فيما يهدف معرض «الأوراق المتساقطة» للمصور فيليب كابانيايف، ومعرض «التباين: ناميبيا» للمصور داني عيد، إلى فتح آفاق جديدة على الجمال الطبيعي، في حين يمثل معرض «تصوير السيارات» للمصور عبدالله الجعفري، ومعرض «السمك المحارب: الوجه الآخر للحقيقة» للمصور نوفاندرو مانيك، فرصة لرؤية الجمال والفن.

ويسعى معرض «معالم المدينة الخيالية» للمصور دانيال تشيونغ، ومعرض «الرسم بالفضة والضوء» للمصور إيان روتر، لاستعراض سبل استكشاف الفنان لتقنيات ومواضيع جديدة، بينما يستعرض معرض «تحول النرجس 2023 (وأعمال مختارة)» للمصورة سوي تشو أوه الخبرات التقنية للمصور، وقدرتها على إنتاج أعمال فنية.

وإلى جانب المعارض الفنية ينظم «إكسبوجر» لمصوري الفنون سلسلة من الحوارات الملهمة، حيث يشارك المصور دوغلاس دوبلر في حوار بعنوان «ملحمة تصويرية طالت خمسين عاماً»، ويقدم رحلته كونه مصوراً محترفاً، وتجربته في التصوير التجاري، وتصوير الأزياء، وتصوير التجميل والمكياج، فيما يناقش غابرييل ويكبولد في حواره، الذي يحمل عنوان «على اتصال» استخدام التصوير في مناقشة تعقيدات الحياة.

ويتحدث المصور جول غرايمز في حوار «الفنان الذي بداخلك» عن بهجة التعبير عن الذات وإمكانات الفن، التي لا تنتهي، أما حوار «دوائر» للمصورة بارا براسيلوفا فيقدم نظرة متعمقة حول فن التصوير السريالي.