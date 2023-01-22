جلسة حوارية لتطوير وعي الشباب في «بيت الفن» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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استضافت رابطة رواد التواصل الاجتماعي المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح مدير عام بلدية الفجيرة، في الجلسة الثالثة من مجلس تواصل في الفجيرة، بعنوان «أهمية المسرح والثقافة والإعلام في تطوير وعي الشباب»، والتي أدارها الإعلامي عبدالله الغامدي، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بجانب عضوي المجلس الوطني الاتحادي ناصر اليماحي وصابرين اليماحي، والمستشار الإعلامي عبدالله الشحي رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي.

تندرج الجلسة في إطار المبادرات المجتمعية لرابطة رواد التواصل الاجتماعي لتعزيز دورها الإيجابي، بما يتماشى مع استراتيجيتها الداعمة لكل ما يعزز القيم المؤسسية التي تتواءم مع الرؤى الداعمة للنهج التشاوري، وتبادل الأفكار وتكامل الأدوار وتشارك التجارب، لإثراء المجتمع بالمبادرات البناءة.

وناقشت الجلسة التي أقيمت في مقر «بيت الفن» التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، المناصب التي شغلها المهندس محمد سيف الأفخم على المستوى المحلي والعالمي، وقصة نجاحه وتميزه المهني في المناصب المتعددة التي تقلدها، ومشواره وبداياته في المسرح والإعلام والثقافة، بالإضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في عكس الصورة الإيجابية عن ريادة الدولة في شتى المجالات.

ودعا الأفخم خلال حديثه في الجلسة رواد التواصل الاجتماعي إلى ترسيخ وتسخير حساباتهم ومواقعهم بكل ما يمكن أن يخدم التطلعات الوطنية، لاسيما أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة قدمت نموذجاً يحتذى في ريادتها العالمية، ورسختها في كافة الاستراتيجيات التنموية والخطط المستقبلية، ترجمة للرؤية الحكيمة لكل ما يكرّس الدور الطليعي للدولة في تبني أفضل الممارسات والتنافسية والقيم الإنسانية والحضارية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلعون به في استدامة التوجهات والبرامج الوطنية والمجتمعية.

وعلى هامش الجلسة تم تكريم الرعاة وهم هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والجامعة البريطانية، تقديراً لدورهم مع بقية الشركاء في دعم نجاح الجلسة ضمن إطار النهج التفاعلي بين فئات المجتمع، كما تم منح 10 من المميزين في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عضوية الرابطة، بالإضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات مع مشاريع وطنية في الفجيرة للانضمام إلى «بطاقة قمة» التابعة للرابطة.