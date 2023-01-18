«دبي بيتس».. حفلات موسيقية تحييها مواهب واعدة

المصدر: دبي ــــ البيان

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يقدم مهرجان دبي للتسوق فعالية «دبي بيتس» مجدداً التي تتضمن أربع ليال من الحفلات الموسيقية في 19 و20 و26 و27 يناير الجاري في حي دبي للتصميم. وتمكن الفعالية محبي الموسيقى من التعرّف على عدد من الموسيقيين الشباب الواعدين في المنطقة والذين يتوقع أن يحققوا نجومية كبيرة.

وسيستمتع عشاق موسيقى الهيب هوب بحفل مغنية الراب الرائدة «جارا» (Jara) في 19 يناير الجاري. كما سيؤدي «دي جي أصيل» أروع المقطوعات الموسيقية التي تدمج الألحان العربية التقليدية. وتستكمل الليلة الحافلة بمشاركة نجم الهيب هوب السعودي «بلاكبي» (BLVXB) والذي يقول الكثيرون إنه مغني الراب السعودي الأكثر تأثيراً في الجيل الحالي بفضل صوته العميق وأغانيه الحزينة.

وسيقدم «دي جي كابو» حفلة في الليلة الثانية من «دبي بيتس»، ويحظى هذا الفنان بشهرة كبيرة بفضل الأغاني التي قدمها في برنامج «مارفل» التلفزيوني «مون نايت» (Moon Knight).

وفي 20 الشهر الجاري يمكن لمحبي الموسيقى العربية الاستمتاع بأغاني الفنان المصري علي لوكا، المعروف بأغنيته الشهيرة «متخافيش ياما». كما سيشهد الحفل مشاركة الفنان المصري الصاعد «مسلم».

سيتمكن الجمهور الخليجي الاستمتاع بحفل شما حمدان في 26 يناير الجاري، وهي أول إماراتية تصل إلى النهائيات في برنامج «آراب غوت تالنت». كما سيشارك كل من نجم البوب الكويتي بدر الشعيبي والمطرب اللبناني مسلم في الغناء.

فيما تقدم فنانتا البوب اللبنانيتان فرح شريم ولمى شريف عروضاً فردية في 27 يناير الجاري، وتختتم هذه الليلة من فعالية «دبي بيتس» للعام الحالي بحفل للفنان الأردني حسام السيلاوي.