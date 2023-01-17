ثالث حلقات البث المباشر من «أمير الشعراء» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تنطلق غداً ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح «شاطئ الراحة» عبر قناتي «بينونة وأبوظبي».

وستشهد الحلقة الثالثة منافسة أربعة شعراء، هم: أحمد مدني من مصر، وعائشة السيفي من سلطنة عمان، وعمر المقدي من اليمن، ومحمد محمود محاسنة من الأردن، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة الثانية من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعرة شريهان الطيّب من السودان، التي نالت درجة 48، أما بقية الشعراء فينتظرون بفارغ الصبر الحلقة الثالثة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم عبدالواحد بروك من المغرب، والشاعرة نجاة عتيق الظاهري من الإمارات، ومحمد اليوسف من البحرين، إذ يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الشعراء الثلاثة المتبقين، ويستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».