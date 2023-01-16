مؤسسة دبي للإعلام تطلق دورة جديدة من البرامج الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انطلاقة استثنائية لدورتها البرامجية لهذا العام، عبر مختلف قنواتها التلفزيونية، مع باقة متميزة من البرامج، تواكب من خلالها التطور المتسارع والنجاحات المستمرة لدبي، وتعكس المكانة العالمية للمدينة وصورتها العصرية وأسلوبها المتفرد وثقافة سكانها. وتجسد الدورة البرامجية الجديدة نقلة نوعية في المحتوى الذي يتناول أهم المواضيع الاجتماعية والشبابية والفنية والمنوعات والموضة ونمط الحياة والترفيه، إضافة إلى الجانب الصحي. لتواصل مؤسسة دبي للإعلام بمختلف قنواتها، تحقيق الريادة في عدد المشاهدات التلفزيونية والتفاعل الواسع من متابعيها في الإمارات والعالم. وتشمل البرامج الجديدة مجموعة من الإنتاجات الضخمة لتتصدر بذلك المشهد في السوق الإعلامي للمنطقة.

وفي هذا السياق قال سالم باليوحة، المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام: «مع بداية العام الجديد حرصنا على تقديم محتوى نوعي يشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج التي تتناسب مع كافة الأعمار وفئات المجتمع». وأكد باليوحة، بأن خيارات شبكة قنوات دبي الدرامية والبرامجية تميزت بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة لهذا العام، والتي شارك في تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم من ذوي الشهرة الواسعة والخبرة الكبيرة، ليتم إنتاجها وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذوق الجماهيري العام.

من جانبها قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام: تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي هذا العام، بتنوع السياق الدرامي والثقافي من مختلف الفترات الزمنية لتضم التاريخية، والمعاصرة، والمجتمعية وغيرها من البرامج الجديدة.

تلفزيون دبي

سيكون متابعو تلفزيون دبي، على موعد مع مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية المقدمة في إطار عصري مشوّق ليلبي أذواق فئات جديدة وواسعة من الجماهير.

ومن أهم البرامج والمسلسلات التي سيتم بثها عبر تلفزيون دبي:

ذا وييل - The Wheel

برنامج مسابقات ترفيهي من تقديم عمار آل رحمة ومشاركة 7 من المشاهير والخبراء منهم النجوم: خالد سليم، وديما البياعة، وميس حمدان، وعبدالله إسماعيل، وأمل محمد، ونبيلة عوض، وأيمن قيسوني، وفادي الخطيب، ومصبح الكعبي، و د.عادل سجواني، حيث يقوم ثلاثة متسابقين بالتنافس للوصول إلى الجائزة الكبرى، بإرشاد من الخبراء والمشاهير السبعة في عرض ألعاب مليء بالنجوم والبهجة.

نهضة السلاجقة

يأخذنا هذا المسلسل التاريخي، وهو من بطولة إكين كوج، بوغرا جولسوي، سيفدا إرجينشي، وباريس أردوك، في رحلة فريدة عبر الزمان، حيث يتناول قصة السلاجقة في فترة شهدت قوة وعظمة وإنجازات لم تتكرر كثيراً في تاريخ المنطقة. ويقدم المسلسل عرضاً شيقاً للأحداث والصراعات التي مرت بها دولة الأناضول.

بين السطور

برنامج ثقافي حواري أسبوعي من إعداد وتقديم الإعلامية المتميزة د.بروين حبيب، يعكس وجه دبي الثقافي والحضاري المتنوع. وهو نافذة على العالم العربي والعالم ككلل.

مشــاهيـر

برنامج فني ترفيهي منوع، يلقي نظرة خاصة على عالم الموضة والرفاهية والماركات العالمية، حيث تواصل ديالا مكي حضورها مع أهم المصممين وأعرق دور الأزياء، كما تلتقي بالمشاهير من مختلف المجالات.

قصــة متحــــف

تتوجه الأنظار نحو دبي كمرجع ثقافي وحضاري تُعنى بالفنون والآداب والتراث. وتقوم الإعلامية مروة هاشم بأخذ المشاهدين في جولة مميزة عبر متاحف دبي بدءاً من المعمار وصولاً شرح ما يميز المتحف وأهم معروضاته.

برنامج بيبان

برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال ينتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، يواجه فيه رواد أعمال من مختلف أرجاء الوطن العربي مجموعة من المستثمرين بهدف أن تفتح لهم أبواب النجاح.

برنامج InCrypto «دليلك الذكي»

برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد الجابري، سيتناول أحدث المفاهيم والتقنيات الرقمية مثل العملات الرقمية، والميتافيرس وغيرها. وذلك عبر استضافة نخبة من المسؤولين والمستثمرين والوسطاء والفنانين.

تلفزيون سما دبي

بنكهته الإماراتية التي اعتادها المتابعون يطل تلفزيون سما دبي ببرامج مميزة تتناول مواضيع مختلفة تغطي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية مع نخبة من الإعلاميين الإماراتيين كزينب العجمي، حامد بن كرم، مروان الحل، عبدالله الشامسي، يوسف الأنصاري، والمصور علي بن ثالث ووليد المرزوقي وغيرهم.

ومن أهم البرامج التي سيتم بثها عبر تلفزيون سما دبي:

سر الطبخة

برنامج يومي صباحي، يتم بثه مباشرة يتضمن تحضير أشهى الوصفات والأطباق العربية والعالمية بطريقة سلسة وأسلوب مسلٍّ.

فكرة (الموسم الثاني)

يطرح البرنامج أفكاراً حول الثقافة بمختلف فروعها، فيتحدث عن فكرة الأدب والفلسفة والشعر، كما يتحدث عن الفنون كالنحت والرسم والتشكيل وعالم الموسيقى.

باركود

برنامج معلوماتي من تقديم الإعلامية زينب العجمي، يزود الجمهور بمعلومات ثرية حول الواردات والصادرات والمواصفات والمقاييس للمنتجات المحلية والدولية.

المذيع (Podcast) (موسم جديد)

برنامج حواري هدفه تعزيز المحتوى الرقمي، بإبراز الأمور المتعلقة بالمجتمع، ويهدف كذلك إلى تعزيز قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وإبراز الهوية الإماراتية.

زاوية جادة (موسم جديد)

برنامج أسبوعي حواري يجمع بين عدة شخصيات يشكلون أطراف موضوع شيق يشغل اهتمام فئة كبيرة من أطياف المجتمع، ويتخلل الحوار استطلاعات وتقارير وإحصاءات وأرقام من مصادر موثوقة تدعم العنوان الرئيس.

مجالس الأمين (حلقة في الشهر)

عبارة عن حلقة شهرياً، خاصة بالتعاون مع هيئة المجتمع وشرطة دبي «الأمين» لمناقشة قضايا مجتمعية مهمة وستتم استضافة شخصيات قيادية يحاورها الزميل مروان الحل في أحد مجالس دبي السكنية التابعة لهيئة المجتمع.

سماميج

برنامج (توعوي توجيهي بيئي) موجه لمجتمع الإمارات وخصوصاً جيل الشباب الصيادين المحترفين والهواة، ويهتم البرنامج بكل ما يتعلق بصيد الأسماك وأساليب وطرق الصيد البحري التقليدية والحديثة.

مساء دبي

برنامج مسائي يومي يسلط الضوء على الحياة اليومية في دولة الإمارات، ويعكس الأجواء المليئة بالفعاليات والأحداث، ويتمتع بطابع حيوي ومتجدد يواكب الحراك والتنمية المستدامة في المجتمع الإماراتي.

خط 99

برنامج شبابي، ترفيهي، يهتم برياضة وهواية قيادة السيارات والدراجات الهوائية. يتناول البرنامج جميع أخبار السباقات داخل الدولة، مثل سباقات الصحراء، سباقات الشارع، والرالي.

الطبيعة مع علي بن ثالث

برنامج أسبوعي يتناول فن التواصل مع الطبيعة، ويجمع بين المعرفة والتاريخ والترفيه في آنٍ واحد. سيتم من خلاله التعرف على ما تحتويه الإمارات من تنوّع بيئي.

نسيج

يسلط البرنامج الضوء على انسجام المجتمعات في دبي، التي تعيش بكل تناغم وتفاعل على الرغم من تعدد ثقافاتها وعروقها.

أفلام من الإمارات

عرض فيلم إماراتي أسبوعياً، يليه استديو تحليلي مع منتج أو مخرج العمل وذلك لمناقشة وتقييم الفيلم.

الميدان/‏‏‏‏‏‏ فرسان الميدان

موسم جديد (18) من بطولة اليولة المحبوبة ومن تقديم الإعلامي عدنان المرزوقي.

أبعاد ثقافية

برنامج ثقافي يتطرق إلى جوانب إبداعية أدبية وفنية مختلفة، وذلك عبر فقرات يتم تصويرها في أماكن مختلفة حسب مواقع الأنشطة الثقافية. وسيتم تسليط الضوء على التجارب الإماراتية الثقافية الرائدة في مجالات الأدب والفن والفكر.

تلفزيون دبي وان

يقدم دبي وان الناطق باللغة الانجليزية لمتابعيه باقة متنوعة من البرامج، بالإضافة للبث المباشر لأهم الأحداث العالمية، ليكون كما عودهم دائماً نافذتهم العصرية لكل ما هو جديد في عالم الأفلام والمسلسلات والأحداث والبرامج المتنوعة. ومن أهمها:

DXB Today

برنامج يسلط الضوء على مختلف جوانب الحياة في دبي، سيبث على مدار 5 أيام في الأسبوع. وهو يركز على نبض الأحداث الأخيرة، صانعي المحتوى، ورواد الموضة والابتكار في دبي.

Guy in Dubai

برنامج يحاكي الجانب الحيوي من دبي، ويسلط الضوء على المغامرات والتحديات التي تقدمها المدينة كما يكشف عن الحياة الاجتماعية المذهلة في دبي. يأخذ البرنامج متابعيه في رحلة خيالية لتجربة كل الفعاليات الشيقة.

Oscars

ستقدم دبي وان لمتابعيها الفرصة لمشاهدة حية لحفل الأوسكار المرتقب بنسخته الـ95، وذلك عبر بث مباشر بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.

Global Movie Day

ستحتفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة باليوم العالمي السنوي الرابع للأفلام (الذي أنشأته AMPAS)، يوم السبت 11 فبراير المقبل. وسيبث الحفل على دبي وان عبر أمسية رائعة.