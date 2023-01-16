«دبي الدولية للقرآن الكريم» تشارك في «القاهرة للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ «53» المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس بالقاهرة، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وأكد إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الجائزة قد استعدت للمشاركة في هذا المعرض، من خلال إصداراتها، التي تشارك بها في المعرض لهذه الدورة بـ 147 كتاباً، ومنها 12 إصداراً جديداً، تعرض لأول مرة.

وذكر بوملحه أن المعرض يعد واحداً من أهم معارض الكتب، التي تقام في منطقتنا العربية والعالم، ويحظى بمشاركة متميزة من كبرى دور النشر، وبعناوين في شتى المجالات، كما يحظى عادة بإقبال شعبي واسع من الجمهور.

تنوع

وأضاف بوملحه أن الـ 147 إصداراً تتنوع في مجال الدراسات القرآنية، والسنة والسيرة النبوية، والدراسات الفقهية، وسلسلة الثقافة الإسلامية، والتراجم والأعلام، والإعجاز العلمي، كما سيتم عرض 12 إصداراً جديداً، وتضم هذه الإصدارات شرح سُنَن أبي داود، تأليف: الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين ابن رَسْلان الرملي الشافعي (ت 844هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين، وراجعه وأشرف على إخراجه وقدم له الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وعدد المجلدات: 30 مجلداً من دراسات السنة النبوية، وكتاب «قراءة ابن عامر» تأليف: أبي القاسم أحمد بن جعفر الغافقي المعروف بابن الأبزاري (ت 569هـ).

تحقيق: أ.د. أسامة عبدالوهاب الحياني، عدد الصفحات 373 من الدراسات القرآنية، وكتاب فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد، تأليف: الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014هـ)، تحقيق: د. عبدالكريم مصطفى مدلج عدد الصفحات: 298 من دراسات السيرة النبوية، وكتاب في سورة الفاتحة- دلالات لتراكيب نحوية، تأليف: أ.د. عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، عدد الصفحات: 241 من الدراسات القرآنية، وكتاب «ضبط المصحف بين إبداع السلف واتباع الخلف»، كتاب منهجي تطبيقي تعليمي، تأليف: د. الجيلي علي أحمد بلال، عدد الصفحات: 186 من الدراسات القرآنية، وغيرها من الكتب.