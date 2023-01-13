دبي تحتضن العرض الأول في الإمارات لفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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تعد دبي وجهة ومحطة رئيسة للمبدعين من مختلف ثقافات العالم، ليعرضوا أعمالهم على أرضها، مستفيدين من ما تقدمه لهم الإمارة من دعم ومؤهلات ترتقي بأعمالهم إلى أعلى درجات النجاح والتميز. وقد احتضنت، أول من أمس، سينما ريل بدبي مول، العرض الأول في الإمارات لفيلم، «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، حيث استقبل جمهور السينما، النجم محمد هنيدي بحفاوة كبيرة، منتظرين بدء العرض الأول لفيلمه الجديد في دبي، والذي يتميز بطابعة الكوميدي الساخر حول هوس عمليات التجميل.

والفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي وقد تصدر شباك التذاكر في دور السينما المصرية منذ اليوم الأول لعرضه.

وأكد محمد هنيدي، خلال المؤتمر الصحفي المرافق للعرض الأول للفيلم، والذي حضره عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والمحلية، أن العمل يعني له الكثير، خاصة بعد نجاحه في دور السينما المصرية كونه يقدمه كمنتج أفلام للمرة الأولى.

هوس اجتماعي

وأكد هنيدي أن فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل» يعكس فكرته الخاصة حول عوالم عمليات التجميل والهوس الاجتماعي المصاحب لها من قبل شريحة معينة من أفراد المجتمع، وأنه أحب شخصية البطل الذي يتعرض إلى مواقف كثيرة خلال ممارسته مهنة طبيب تجميل. يشارك في الفيلم نخبة من النجوم ومنهم: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي شائق.

قيم إنسانية

وتابع هنيدي: «قد تكون عمليات التجميل في كثير من الأحيان هي الحل الطبي لكثير من التشوهات والمشاكل الصحية، وهنا تصبح ضرورة ملحة ولا نختلف على ذلك، ولكن هناك أشخاص بالمقابل يسرفون في خوض سلسلة من تلك العمليات بدافع الهوس بجمال الشكل الخارجي فقط، دون الالتفات لجوهر حقيقتهم الإنسانية وقيم العطاء والمحبة التي هي سر الجمال الحقيقي النابع من داخلنا».

وأضاف هنيدي: ينتمي العمل بكل تأكيد إلى فئة الأعمال الكوميدية الملائمة لجميع أفراد العائلة، ويسعى إلى بث البهجة والسرور في نفوس المشاهدين من خلال مشاهد العمل الغني بالمفارقات والمواقف المضحكة والطريفة. وفيما يتعلق بأعماله القادمة التي ستطرح قريباً، قال هنيدي: تم الانتهاء من تصوير فيلم «الجواهرجي» الذي يعد اللقاء الأول بيني وبين منى زكي التي تجسد شخصية زوجة الجواهرجي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدمنا معاً الفيلم الشهير (صعيدي في الجامعة الأمريكية) كما يشارك في الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية في مقدمتهم الفنانة القديرة لبلبة، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، وغيرهم.