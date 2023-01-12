برنامج «أمير الشعراء» يواصل حلقاته المباشرة في موسمه العاشر

المصدر: أبوظبي ــ وام

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واصل برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حلقات البث المباشر للموسم العاشر للمسابقة التلفزيونية الأضخم في الشعر الفصيح على مستوى الوطن العربي.

وحضر الحلقة المباشرة الثانية من البرنامج مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي حشد ضخم جمع العديد من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين، ومحبي الشعر الفصيح ومتذوقيه.

وبدأت الحلقة بترحيب الإعلامية لجين عمران بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج، الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

تلاه لقاء الإعلامي الإماراتي عيسى الكعبي خلف الكواليس، بشعراء الحلقة الماضية أسماء جلال، ودانا محمود، وسيدي محمد محمد المهدي، موثقاً مشاعر الشعراء وانتظارهم نتيجة تصويت الجمهور، التي أتت لصالح الشاعر سيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، حيث نال 81 في المئة، كما تأهلت بتصويت الجمهور الشاعرة دانا محمود من سوريا بنسبة 52 في المئة.

وتنافس الشعراء في الحلقة الثانية في إلقاء قصائدهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم والحضور. وفي الختام قررت اللجنة تأهل الشاعرة شريهان الطيّب من السودان، التي نالت درجة 48، بينما نال عبدالواحد بروك من المغرب درجة 44، ونالت الشاعرة نجاة عتيق الظاهري من الإمارات درجة 44، ونال محمد اليوسف من البحرين درجة 43، حيث يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الشعراء الثلاثة المتبقين.