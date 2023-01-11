مها بوحليقة تكتب «معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين»

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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صدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أول أعمال الكاتبة مها علي بوحليقة، وهي مجموعة قصصية بعنوان: «معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين» لتقع في نحو 150 صفحة من القطع المتوسط، والتي أولت اهتماماً جميلاً بها، لتتضمن 27 قصة متميزة، منها «نساء كبيرات»، و«بنت أفكاري» و«مشاعر» و«كان يا مكان» و«تنمر» و«لوحة بلا توقيع» و«المكتبة»، و«تعايش» وغيرها من القصص الأخرى.

ومها علي بوحليقة، عضو في مؤسسة «بحر الثقافة»، وعلى الرغم من ممارستها الكتابة منذ الصغر، لكنها تنظر للكتابة كفعل مفرد، وللنشر كفعل آخر، لتأتي أخيراً مجموعتها القصصية الفريدة الأولى «معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين»، التي تتضمن العديد من الأفكار الملهمة للكبار والصغار.

وتعكس المجموعة، التي تضيء صراع الشخصيات مع الأفكار، مشاعر الكاتبة وأفكارها، حيث حولتها إلى قصص متنوعة تجسدها خفايا النفس، بلغة سليمة وأسلوب إبداعي شيق ومثير، ومنها: قصص شعرية، وقصص واقعية، وهناك القصص الخيالية.

تعتمد القصص التي تم اختيارها بعناية ضمن المجموعة القصصية «معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين»، على الخيال والمراقبة المعرفية النفسية، مما أكسب لغتها بعض السمات مثل الحساسية التي تشحن العمل بالدراما، حيث إن كل قصة بحد ذاتها عالم مختلف في علم النفس والسلوك وباطن الأشياء، لتغرس في نفس القارئ بعض المفارقات، ضمن أفكار اجتماعية وما يصاحبها من إشكالات وتساؤلات، بعضها ذات دلالات مؤثرة، تسلط الضوء على الشخصيات العابرة، في سياق نثري وشعري وسردي، وأدوات مختلفة تعنى بفن القصة القصيرة.