دبي تعزف أنغام الفرح والتسامح والمحبة

المصدر: دبي- جاسم حمد

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تصدح في دبي، خلال الفترة المقبلة، أنغام وألحان من مختلف ثقافات العالم، ليعيش زوار «دانة الدنيا» وسكانها لحظات ساحرة ومبهرة، ستبقى خالدة في ذاكرتهم، معانقين العالم، على اختلاف ألوانه ومدارسه ولغاته، ليتردد بذلك في دبي صدى أنغام من الشرق والغرب، تعزز التقارب والتسامح والمحبة بين الشعوب كافة.

فعاليات

وفي السياق يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن حفلاً فنياً، 13 الشهر الجاري في دبي أوبرا، إذ سيقدم الفنان باقة من أجمل أغانيه، ليستمتع جمهور دبي من مختلف الجنسيات بأمسية خالدة مليئة بالمرح والمتعة، حافلة بأجمل أغاني الفنان الكلاسيكية، التي ستسافر بالحضور إلى الماضي الجميل.

ومن المقرر أن يقدم خالد عبد الرحمن مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة، ومنها: «تقوى الهجر» و«لي مشى» و«بقايا جروح» و«زليت»، إلى جانب «خبروك» و«صارحيني» وغيرها.

من جهة أخرى يحتضن مسرح مدينة دبي للإعلام في 21 يناير الجاري حفلاً فنياً للفنان المصري عمرو دياب، إذ سيستمتع جمهور دبي بمجموعة كبيرة من أشهر أغنياته الكفيلة بإشعال الحماس، ومنها «تملّي معاك»، وغيرها الكثير من أعماله الناجحة.

وحصل عمرو دياب على العديد من الجوائز الموسيقية العالمية، خلال مسيرته الفنية، التي تمتد إلى نحو أربعة عقود، كما حققت مجموعة من أغنياته أرقاماً قياسية. يُعتبر هذا النجم المصري من أكثر النجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث حصد العديد من الجوائز العالمية، مثل «جائزة الموسيقى العالمية» سبع مرات، و«جائزة الموسيقى الأفريقية» ست مرات، ولا تزال نجاحاته متواصلة.

وسيقدم الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت 3 فبراير المقبل في دبي أوبرا، أمسية ساحرة، حيث يعزف بأنامله أعذب الموسيقى والألحان الفريدة. وشارك الموسيقار خيرت في تأليف العديد من تترات المسلسلات، وتأليف الموسيقي التصويرية بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية، مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس، بالإضافة إلي الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي، والعود والقانون والكمان.

وتستضيف دبي أوبرا 4 فبراير المقبل مغني البوب ​​الإنجليزي، وكاتب الأغاني الحائز جائزة إيفور نوفيلو، توم أوديل، كجزء من جولته الدولية، إذ سيطرب جمهور دبي أوبرا بأعذب الأنغام الموسيقية العالمية.

وتعلم أوديل العزف على البيانو عندما كان طفلاً، ثم درس لاحقاً في معهد برايتون للموسيقى الحديثة، وله العديد من الأغاني الشهيرة، مثل «Another Love» و«Real Love»، وتصدر ألبومه الأول Long Way Down لعام 2013، مخطط ألبومات المملكة المتحدة، وحصل على البلاتينية في ثلاثة بلدان، مدفوعاً بنجاح الأغنية المنفردة السينمائية «حب آخر».

وسيطل المؤلف الموسيقي الهوليوودي الشهير «هانز زيمر» الحائز «جائزة أوسكار» وجائزة «غرامي أوارد»، وترافقه أوركسترا، تضم 45 عازفاً، وفرقة موسيقية، ومجموعة راقصين في عرض مباشر ومذهل، تستضيفه «كوكا كولا أرينا» في 27 يناير الجاري.

وسيقدم «هانز زيمر» أمسية مليئة بأجمل المقطوعات الموسيقية، التي ارتبطت بأشهر الأفلام السينمائية، أمثال: «Lion King» و«Pirates of the Caribbean» وفيلم «جيمس بوند»، وغيرها الكثير. ويتميز الحفل بأروع المؤلفات الموسيقية لمجموعة من أشهر الأفلام على الإطلاق، ويندرج الحفل ضمن العروض الختامية للنسخة 28 من مهرجان دبي للتسوق.