«خيط البندول».. رسالة اجتماعية

المصدر: (دبي ـــ البيان )

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تسلط رواية «خيط البندول»؛ للكاتبة السورية نجاة عبد الصمد، الضوء على حكايات تخص الأسرة والمجتمعات. تبدأ الرواية بزيارة أسامة، المتخصص في علاج العقم، لأستاذه مختار، يطلب نصيحته بعد معاناته في علاج زوجته لإنجاب طفل لهما، لتدور الأحداث بين الأمنيات والنقاشات لمعالجة المشكلة.

وتسرد «خيط البندول» قصص رجال ونساء المجتمع على السواء، وتطرح هواجس الإنسان حول المرض والحياة، والحب والزواج واستمرار الذريّة عبر الإنجاب، وتحتفي الرواية بالأمومة كرسالة، خلق وتربية، سواءٌ بإنجاب الأطفال أو من دون!