«العويس الثقافية» تثري الحراك الثقافي الإماراتي

المصدر: دبي ـــ البيان

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حققت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية خلال العام 2022 قفزة نوعية في أنشطتها العامة وضعتها في موقع متقدم على الخارطة الثقافية.

وقد كان للمؤسسة حضور فعال من خلال المعارض والإصدارات والندوات الفكرية والعروض السينمائية والحفلات الموسيقية، وغيرها من الفعاليات، التي كان لها صداها الكبير على الساحة الثقافية العربية والمحلية.

وأصدرت المؤسسة خلال العام الماضي ستة كتب متميزة في محتواها وهي: ديوان «آخر الطريق» للشاعر العراقي الراحل حسب الشيخ جعفر، سلسلة الفائزين، بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية في العراق التابعة لوزارة الثقافة العراقية. وكتاب «الأمل ينتصر والحلم يستمر» وهو عبارة عن أبحاث قدمت في ملتقى سعد الله ونوس لمجموعة من الباحثين، ضمن سلسلة الندوات.

وكتاب «الفائزون بالجائزة» الدورة السابعة عشرة، وفيه شهادات وسير ذاتية للفائزين بهذه الدورة. وكتاب «حبيب الصايغ.. وعي الحداثة وهاجس التجريب» للناقد عزت عمر، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

وكتاب «الشاعر الخطاط عبدالله محمد المُساوى الهاشمي» للدكتور عبدالحكيم الزبيدي، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات. وكتاب «تراتيل الصدى.. أحمد العسم» للدكتور هيثم الخواجة، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

ونظمت المؤسسة حفلاً كبيراً لتوزيع جوائز الدورة الـ 17 بحضور الفائزين وشخصيات ثقافية وإعلامية عربية كبيرة.

وفي مجال التعاون الثقافي، وقعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع مؤسسات ثقافية على مستوى الوطن العربي، مثل مؤسسة الفكر العربي (بيروت) ممثلة بالدكتور هنري العويط المدير العام للمؤسسة، ودار الشؤون الثقافية (العراق) ممثلة بالدكتور عارف الساعدي المدير العام، ومنتدى الفكر العربي (الأردن) ممثلة بالدكتور محمد أبو حمور ـ الأمين العام للمنتدى.

وعقدت المؤسسة اجتماعات مع عدد من الناشرين العرب، وجددت المؤسسة مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للثقافة، ممثلة بالدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، ومذكرة التفاهم مع مؤسسة عبد الحميد شومان (الأردن)، ممثلة بفالنتينا قسيسية الرئيسة التنفيذية للمؤسسة. وفي إطار الأنشطة العربية المشتركة عقدت المؤسسة ملتقى فكرياً موسعاً في القاهرة عن الراحل (جابر عصفور)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

كما احتفلت المؤسسة بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي عبر أوبريت (فوق الثريا يا وطن) لفرقة أورنينا الاستعراضية، بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات الأخرى المتنوعة.