دبي وجهة رائدة في التصميم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بوسائل إبداعية، تمكنت دبي من التحول في فترة قياسية إلى وجهة رائدة في مجال التصميم، وهناك العديد من المهنيين المبدعين والفنانين الذين اختاروا تأسيس وجود لهم في المدينة لعرض ابتكاراتهم، والتفاعل مع المجتمع المحلي والجهات المؤثرة إقليمياً وعالمياً، وقد شكل حي دبي للتصميم وجهتهم المفضلة حياً إبداعياً للالتقاء والاستلهام والتوسع.

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وكان النمو الذي شهده حي دبي للتصميم منذ إنشائه في عام 2015 متميزاً، فاختارته مجلة «اركيتكتشورال دايجست» الأمريكية للتصميم والعمارة، أخيراً بين 12 أفضل حي تصميم في العالم، توزعت على مختلف القارات، من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا.

وقد اختارت المجلة اثنين فقط، هما حي دبي للتصميم و«حي روبونجي» في طوكيو عن قارة الشرق الأوسط وآسيا. وأفادت المجلة بأن الحي المعروف أيضاً باسم «دي 3»، برز مركزاً وشرياناً إبداعياً في الشرق الأوسط، إذ يستضيف في نوفمبر من كل عام فعالية أسبوع دبي للتصميم مع سلسلة من المعارض والتركيبات الفنية والفعاليات التي تظهر التزام المنطقة بالتصميم والحرف والتكنولوجيا.

بيئة مذهلة

ولفتت المجلة إلى أن العام الماضي شهد مشاركة مصممة الأزياء ستيلا مكارتني مع مجسم بعنوان «مستقبل الموضة» الخاص ضم مواد مكتفية ذاتياً، كما المهندسة المعمارية سارة الريس التي استخدمت الشكل المألوف لشباك الصيد لبناء بيئة مذهلة، مشيرة إلى أن المصممين في أثناء وجودهم في «دي 3» يمكنهم التسوق في صالات عرض العلامات التجارية الأوروبية الشهيرة، ولمصممين من الشرق الأوسط مثل الجود لوتاه، وآية البيطار وزولية، وتعود العائدات بالفائدة على المؤسسات الاجتماعية.