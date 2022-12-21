ربع قرن تشارك بـ«فتاة القمر» في تونس

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك وفد من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات الدورة (35) من مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، وذلك في الفترة من 18 وحتى 25 ديسمبر الحالي في مدينة نابل بالجمهورية التونسية.

وتتجسد مشاركة مؤسسة ربع قرن في تقديم عرض مسرحي بعنوان «فتاة القمر» يشارك في تقديمه كوكبة من المتميزين في المجال المسرحي من منتسبي أطفال الشارقة ممن تتراوح أعمارهم من 6 وحتى 12 عاماً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم والاستفادة من تجارب عربية وعالمية جديدة في مجال المسرح وفنون العرض، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع المؤسسات المماثلة.

وتأتي مشاركة مؤسسة ربع قرن في هذا المهرجان بمسرحية «فتاة القمر» بعد أن تم عرضها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة مناسبات وحققت نجاحاً جماهيرياً، وتتلخص فكرة العرض في طفلة صغيرة تقوم بتشكيل فضائها الخاص بها لتُعبر عن الحالة التي تعيش فيها ومعاناتها من الغربة العاطفية، والتي تتجسد في تصورها بانشغال والدتها عنها بأخيها الصغير، وتسعى إلى استرجاعها.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث يعد فرصة للتعريف بالدور الذي تؤديه «مؤسسة ربع قرن» في تنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والفتيات والشباب، بتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات ضمن المسارات المعتمدة وهي الرياضة والفنون والعلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات وريادة الأعمال والمهارات الحيوية وفق أعلى المعايير يتم تقديمها بأيدي مختصين في بيئة آمنة بمراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.