مؤسسة ربع قرن تختتم مشروع المسرح وفنون العرض 2022

المصدر: الشارقة ـ وام

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اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مشروعها التكاملي للمسرح وفنون العرض 2022 بفعالية مميزة أقيمت في منتزه كشيشة بالشارقة شملت مجموعة من العروض الإبداعية في مختلف التخصصات المسرحية بتوقيع مواهب واعدة من منتسبي مؤسساتها «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير».

واستمتع الجمهور من زائري منتزه كشيشة بمشاهدة العروض التي قدمتها كوكبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن المتميزين في مجال المسرح في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً والتي تناولت مضامين قيّمة تسهم في غرس قيم التعاون والعمل الجماعي والتسامح لدى الأطفال والشباب.

وقال الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في مؤسسة ربع قرن: «جاءت فعالية عروض ربع قرن للمسرح وفنون العرض تتويجاً لمشروعها التكاملي الذي أطلقته منذ بداية العام الجاري مستهدفاً منتسبي مؤسساتها من الأطفال والشباب باختلاف مراحلهم العمرية سعياً نحو بناء وتنمية شخصيتهم معرفياً ومهارياً ووجدانياً، إضافة إلى جمع نتاجات برامج المشروع التي تنوعت بين الفنون المسرحية وفنون العرائس ومسرح الفرجان في فعالية واحدة عبر منصات إبداعية صُممت خصيصاً من أجل فسح المجال لمشاهدة نتائج عمل منتسبي مؤسسات ربع قرن والمنافسة بين العروض وربطها فيما بينها ومع المجتمع المحلي في عرس مسرحي تخصصي».

واشتملت فعالية عروض ربع قرن للمسرح وفنون العرض على 23 عرضاً في الفنون المسرحية وفنون العرائس بواقع 8 عروض لمنتسبي أطفال الشارقة و5 عروض لمنتسبات سجايا فتيات الشارقة، إضافة إلى 8 عروض من تقديم منتسبي ناشئة الشارقة وعرضين لمنتسبي الشارقة لتطوير القدرات بالتعاون مع منتسبي ناشئة الشارقة.

وتنافست 10 من العروض المتأهلة لنهائيات مشروع «مسرح الفرجان» من أصل 25 عرضاً على الجوائز المُخصصة لهذا المشروع الذي أقيم تحت شعار «أسرة تُحب المسرح» بهدف نشر ثقافة المسرح في فرجان إمارة الشارقة وأقرت لجنة التحكيم المكونة من الفنانين محمد غباشي وحسن يوسف وعبدالله أبو هنية نتائجها بفوز مسرحية «بلوى» بجائزة أفضل عرض أول ومسرحية «إنها مسؤوليتي» بجائزة أفضل عرض ثانٍ، فيما فازت مسرحية «رأس أفعى» بجائزة أفضل عرض ثالث.