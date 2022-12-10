نظّمها «إيكروم - الشارقة» ورشة عمل حول متاحف غرب السودان

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عقد المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم – الشارقة» بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية، ومعهد أفريقيا بالشارقة ورشة عمل حول مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية، وذلك أول من أمس الخميس في معهد أفريقيا بالشارقة. سلطت هذه الورشة الضوء على مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية الذي أطلقه مكتب إيكروم - الشارقة في عام 2018، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وقال د.ويبر ندورو مدير المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم): «يهدف المشروع إلى بث حياة جديدة في المتاحف المحلية في غرب السودان من خلال تحويلها إلى محاور مجتمعية للتجمع والتعلم والمشاركة والنمو سوية».

حضر ورشة العمل التي استمرت لمدة يوم واحد عدد من المهتمين والشخصيات المعنية بالشأن الثقافي في المنطقة العربية بشكل عام والسودان على وجه الخصوص، تتقدمهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس معهد أفريقيا في الشارقة، ود. صلاح محمد حسن، مدير معهد أفريقيا، ود. زكي أصلان، مدير المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم- الشارقة)، ود. غالية جار النبي، نائب المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية.

في بداية حفل الافتتاح ألقت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي كلمة افتتاحية رحبت فيها بالحضور والمشاركين في الورشة، وأثنت على أهمية مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية، كما توجهت بالشكر لراعي هذه التظاهرة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

محاور

تضمنت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسة، ركز كل محور منها على واحد من المتاحف الثلاثة المشاركة بالمشروع، وهي المتحف المجتمعي لبيت خليفة في أمدرمان، الخرطوم، والمتحف المجتمعي في شيكان، ومتحف دارفور.