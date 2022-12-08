«الانطباعية على درب الحداثة» باللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي وإيقاعات على السطح، بالشراكة مع متحف اللوفر أبوظبي، عن فعالية نسخة الانطباعات الأولى لدعم المعرض الذي يقيمه المتحف بعنوان الانطباعية: على درب الحداثة، يوم 16 ديسمبر الجاري.

وتقام الفعالية تحت القبة في متحف اللوفر أبوظبي بدعم رسمي من البعثة الأمريكية إلى الإمارات، حيث تسلط الضوء على الشعراء والموسيقيين الرائدين والناشئين الذين يؤدون أعمالاً أصلية مستوحاة من موضوع الانطباعات الأولى.

جهود مشتركة

ويقوم دوريان بول روجرز، مؤسس إيقاعات على السطح، بتأدية مجموعة من أعماله قبل بداية العرض وفي الفترات بين العروض الأخرى بالتعاون مع منسق الموسيقى ماد هاندز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوريان بول روجرز: «يعد المعرض المشترك خارج الحرم الجامعي في متحف اللوفر أبوظبي في عام 2021 هو الأول من نوعه منذ بداية الشراكة مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2015، حيث حضر الفعالية أحد أكبر أعداد الجماهير خلال تاريخنا الممتد لعشر سنوات. ويعود نجاح هذه الشراكة إلى الحماس الذي أظهره مجتمع الشعر لتجربة الفعالية في المتحف الشهير، وكذلك الجهود المشتركة للاعبين الرئيسيين في المشهد الثقافي والفني في أبوظبي. ويسرنا أن نضع موضوعاً معيناً للفعالية للسنة الثانية على التوالي، حيث تقام الفعالية عادةً بأسلوب مفتوح، ونتطلع بحماس لرؤية كيفية تناول عروض الفنانين لموضوع الانطباعات الأولى».