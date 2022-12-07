21 عرضاً تستفيد من دعم «أبدع مسرح»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تلقّي مبادرة «أبدع مسرح»، التي أطلقتها أخيراً، 21 طلباً من 13 فرقة مسرحية محلية للاستفادة من المنح التي تقدمها ضمن مسارات «الجولات المسرحية المحلية» و«تعزيز القدرات والمهارات» و«منح العروض المسرحية الخارجية».

وتلقّى مسار منح الجولات الخاصة بالعروض المسرحية داخل الدولة، 11 طلباً، وتحصّلت خمسة منها على دعم مالي بقيمة 240 ألف درهم. وكانت المسرحيات الفائزة ضمن هذا المسار هي «سمعون في زمن فرعون» من إنتاج مسرح دبي الأهلي، ومسرحية «كركم وبزارة» من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية «المبدعون» من مسرح زايد للمواهب والشباب، ومسرحية «غرب» من مسرح دبي الوطني، ومسرحية «ليلة مقتل العنكبوت» من مسرح خورفكان للفنون، فيما فازت جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح «المسرح الحديث» بمنحة لمسرحية «لامع بلا ألوان».

واستقبل كل من مسار بناء وتطوير القدرات للفرق المسرحية، ومسار دعم المشاركة في المهرجانات الدولية الخارجية على المستويين العربي والإقليمي خمسة طلبات لكل منهما، وتم حجب المنح في مسار بناء وتطوير القدرات، نظراً لعدم استيفاء الطلبات المقدمة للشروط المعلنة، فيما تم دعم ثلاثة أعمال مسرحية.

ضمن مسار دعم المشاركات الدولية بمنح مالية وصلت إلى 270 ألف درهم، في كل من مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمسرحية «أشوفك» من أعمال مسرح أم القيوين الوطني، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي اختتمت مسرحيتان مشاركتهما فيه، وهما «مطلوب للزبالة» من إنتاج جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية «المملوك» من إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

بيئة داعمة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «حرصنا على أن تواكب المبادرة تطلعات وطموحات المسرحيين المحليين، وترتقي بوتيرة الإبداع الذي يقدمونه، وأن نتابع من خلالها مختلف احتياجات العاملين في هذا القطاع، ونوفّر لهم البيئة الداعمة التي تضمن استمرارية العمل الإبداعي، ما يحقق رؤيتنا وغايتنا في دعم إنتاجات المسرح المحلي وتوفير السبل التي تحقق لها انتشاراً وحضوراً واسعاً على الصعيدين المحلي والإقليمي».

وتابعت معاليها: «المسرح ركيزة أساسية في مسيرة العمل الثقافي والإبداعي والأدائي بصفة عامة، لهذا نوليه الاهتمام الكبير، وقد لمسنا من خلال الطلبات التي تلقتها المبادرة حجم المتابعة والحرص الذي تبديه مختلف الجهات العاملة في هذا القطاع للاستفادة، ما تقدمه من خيارات، ونتطلع لمواصلة تقديم الدعم بما يخدم تعزيز وتطوير واقع العمل المسرحي والارتقاء به نحو آفاق أكثر تطوراً».