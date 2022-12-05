الصورة القضية.. النموذج المشتعل 2 ــ 2

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كما شاهد الجميع في الصورة «القضية»، نرى النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» والنجم الأرجنتيني «ليو ميسي» يلعبان الشطرنج على حقيبة تحمل علامة «لويس فيتون» الفرنسية الشهيرة المتخصصة في الأزياء والسلع الفاخرة، في إعلان تجاري مشترك يحدث بينهما للمرة الأولى. حصد الإعلان ردود فعل واسعة في مختلف دول العالم، وأشاد به النقاد ووصفوه بالـ«تاريخي». وقد غرد حساب «لويس فيتون» عبر تويتر بعنوان مثير للحملة الإعلانية «النصر هو حالة ذهنية» وأضاف: تحتفل العلامة اليوم باثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة. الجماهير حول العالم بحثت وحدها عن المعاني والرسائل المختبئة في هذه الصورة، وانهالت المعلومات من كل حدب وصوب مغذية معدي نشرات الأخبار ومحرري الصحافة الرياضية، إن الحقيبة التي كانت تحت لوح الشطرنج، هي التي تحمل كأس العالم بالفعل، وقد شاهدها الملايين في حفل الافتتاح. هنا أبدت الجماهير إعجابها الكبير بفكرة اللعب على الكأس، خصوصاً وأنها في الغالب، ستكون المشاركة الأخيرة لهما في المونديال العالمي الذي لم يسبق لأحدهما الظفر به.

الدلائل لم تتوقف هنا، بل كشفت الجماهير أن قطع الشطرنج الموضوعة على حقيبة «لويس فيتون» كانت مطابقة تماماً لمباراة شهيرة في السابق بين البطلين الأمريكي «هيكارو ناكامورا» وخصمه النرويجي «ماغنوس كارلسن». وقد غرد «كارلسن» على تويتر قائلاً: «ثاني أكبر منافسة في عصرنا تقلد الأعظم» في إشارة إلى مواجهته مع ناكامورا. الجمهور اكتشف رسالة خفية أخرى داخل الإعلان في اختيار هذه المباراة تحديداً، إذ إنها انتهت على أرض الواقع بالتعادل، والمعنى واضح. نشرت إحدى المنصات (هل يمكننا أن نتفق جميعاً على أن «لويس فيتون» نشرت للتو أعظم صورة في كل العصور؟) في إشارة لأهم نجمين على مستوى الشطرنج وكذلك في كرة القدم.

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