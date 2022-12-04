أبوظبي والعين تختتمان حفلات عيد الاتحاد الـ 51 مع ثلاثة من أكبر نجوم الفن في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن اختتام فعاليات حفلات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نظمتها في أبوظبي والعين، مساء يوم السبت، بمشاركة ثلاثة من أشهر الفنانين في المنطقة.

وقدّم الفنان الإماراتي حمد العامري عرضاً موسيقياً مميزاً في الحصن بأبوظبي، وسط أجواءٍ احتفالية لا تنسى، بينما احتضنت قلعة الجاهلي، أروع الأغنيات التي قدمها كل من بلقيس وفؤاد عبد الواحد في مدينة العين. وشهدت العروض الموسيقية حضوراً واسعاً ومتنوعاً من المواطنين والمقيمين، لمشاهدة نجوم الخليج، والاستمتاع بالنكهة الخليجية المميزة للفعالية الختامية.

وقدّم العامري مجموعة من أشهر أعماله المحببة في الحصن، في عرض مميز، استمر لمدة ساعة، وتضمن مجموعة من أبرز أغاني الفنان الإماراتي، مثل الله عطانا خير وانعام وقلبي شفوق وشفته، ليحظى الجمهور الذواق بسهرة مميزة.

كما قدمت كل من بلقيس وفؤاد عبد الواحد عروضاً موسيقية رائعة، مع مجموعة من أغنياتهم المعروفة، في قلعة الجاهلي، التي احتضنت جمهوراً من العائلات والأصدقاء. وتألق الفنان فؤاد عبد الواحد، بإحساسه المذهل، من خلال أغنية أوصافك عجب ويالبعيد، بينما أبدعت الفنانة بلقيس خلال أداء مجموعة من أفضل أغنياتها الكلاسيكية، مثل ورد جوري وحالة جديدة.

وكانت حفلات عيد الاتحاد الـ 51، قد بدأت مع عرضٍ استثنائي للفنان حسين الجسمي في الحصن، يوم الخميس، تبعه سلسلةٌ من عروض الألعاب النارية الرائعة، يوم الجمعة، في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتختتم الاحتفالات بالعروض المذهلة التي قدمتها أبرز المواهب الموسيقية في المنطقة ليلة أمس.