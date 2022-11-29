لغة الوتر والإيقاع تتجاوز القارات في جناح الشارقة ضيف شرف «جوادالاهارا الدولي للكتاب»

المصدر: جوادالاهارا ـــ البيان

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جمعت موسيقى الجيتار اللاتينية ولحن القانون الشرقي جمهور معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، حيث تحول جناح الشارقة، ضيف شرف المعرض، إلى مساحة للحوار بلغة الأوتار والإيقاعات، إذ تعالت أيادي الجمهور وهم يستمعون لأشهر ألحان الأغاني الإسبانية بروح شرقية، ورافقوا الفنان فرات قدوري وفرقته في وصلات غنائية ومعزوفات جمعت رشاقة إيقاعات التشامبرلين، وشجن القانون، وتمرد روح الجيتار، لإيصال رسالة: بالفن تلتقي الشعوب في مساحة من الجمال والسحر معاً.