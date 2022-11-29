«القوز للفنون» .. ثقافات العالم في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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يعود مهرجان القوز للفنون في نسخته العاشرة ليضيء المشهد الفني في السركال أفنيو ومنطقة القوز بدبي يومي 28 و 29 يناير2023، بمجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية العالمية وعروض الأداء والرقص المعاصر، والتي ستجمع مختلف ثقافات العالم في دبي. ويتصدّر فعاليات هذا المهرجان الذي يُعد من أكثر مهرجانات الفنون والثقافة شعبية في المنطقة، المغنّيان، باسم محمد منير، وهو منتج موسيقي وكاتب أغانٍ ومغني راب سوري ويعرف بـ «بوكلثوم»، والفلسطيني الفرنسي مروان عبد الحميد المعروف أيضاً بـ «سان ليفانت»، ويقدمان عروضاً غنائية حية لأول مرّة في دولة الإمارات، ضمن هذه النسخة الخاصة من المهرجان.