«فوق الأرض تحت السماء» يجذب الجمهور المكسيكي

المصدر: جوادالاهارا - البيان

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نجح منتسبو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في حشد الجمهور المكسيكي من عشاق المسرح والفنون البصرية والأدائية، حيث اكتظ مسرح «فيفيان بلو مينفال» في مدينة جوادالاهارا، بالجمهور لمشاهدة العرض المسرحي العرائسي «فوق الأرض تحت السماء»، الذي تقدمه «ربع قرن» ضمن مشاركتها في فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 36 من «معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب».

وحضر العرض، الذي جاء تقديمه بالاعتماد على الحركة والتعبير الجسدي من دون استخدام اللغة، كل من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية في الشارقة والمكسيك، ليروي جانباً من واقع الأطفال اللاجئين حول العالم.

فكرة

وتدور فكرة العرض في فلك معاناة الأطفال اللاجئين عبر الانتقال من الحياة الطبيعية إلى تأثير الحروب وما تحدثه من تدمير لبيوتهم ومدارسهم وثقافتهم، وإلقاء الضوء على إسهامات أصحاب الأيادي البيضاء في البناء والتعليم وتقديم يد العون للأطفال لإعادة البسمة إلى وجوههم البريئة.

وشارك في تقديم العرض نخبة من المتميزين في المسرح وفنون العرض من منتسبي ناشئة الشارقة والشارقة لتطوير القدرات التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وهم: عبدالله محمد صالح وعمر يونس الزرعوني ومحمد عمران عباس ومنصور أحمد الزعابي وسيف محمد الحمادي وعبدالله جمعة أحمد ومحمد حسن آل علي وعدنان محمد محرمي وماجد جمعة أحمد، ويرافقهم وفد من مؤسسة ربع قرن برئاسة أسماء محمد حسّوني، نائب مدير سجايا فتيات الشارقة، وعضوية الدكتور عدنان سلوم، خبير الفنون المسرحية في مؤسسة ربع قرن، وشهاب العوضي، رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وعبدالله الشاعر، رئيس قسم المشتريات والمخازن، وعلي المازمي إداري مسرح وفنون العرض في ناشئة الشارقة.