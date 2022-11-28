وفاة شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح

المصدر: البيان

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توفي اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء الأديب والشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح، عن عمر ناهز (84 عاما).

ويعد الشاعر المقالح من أبرز شعراء اليمن والعالم العربي في العصر الحديث.

وفاز الدكتور عبدالعزيز المقالح بجائزة العويس الثقافية في دورتها الحادية عشرة .

نبذة عن الشاعر الراحل

تاريخ الميلاد : 1937 – اليمن

حصل على الشهادة الجامعية عام 1970

حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب بجامعة عين شمس عام 1973

حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس عام 1977

أستاذ الأدب والنقد الحديث في كلية الآداب – جامعة صنعاء

رئيس جامعة صنعاء من 1982 – 2001م

رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء

أهم الجوائز :

حصل على جائزة (اللُّوتس) عام 1986م

حصل على وسام الفنون والآداب– عدن 1980م

حصل على وسام الفنون والآداب- صنعاء 1982م

حصل على جائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع اليونسكو، باريس 2002م

حصل على جائزة (الفارس) من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية 2003

حصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2004

أهم المؤلفـــات :

الدواوين الشعرية – لا بد من صنعاء

مأرب يتكلّم (بالاشتراك مع السفير عبده عثمان)

رسالة إلى سيف بن ذي يزن

هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي

عودة وضاح اليمن

الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل

الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة

وراق الجسد العائد من الموت

أبجدية الروح

كتاب صنعاء

كتاب القرية

كتاب الأصدقاء

كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان

كتاب المدن

الدراسات الأدبية والفكرية

قراءة في أدب اليمن المعاصر

شعر العامية في اليمن

الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن

أصوات من الزمن الجديد

قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة

الحورش الشهيد المربي

أزمة القصيدة العربية

علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر

أوليّات النقد الأدبي في اليمن

عمالقة عند مطلع القرن

شعراء من اليمن

الزبيري ضمير اليمن الثائر

