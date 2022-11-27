أنباء متضاربة حول «جاك سبارو»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تكثر التكهنات حول عودة نجم هوليوود، جوني ديب، البالغ من العمر 59 عاماً، لإعادة تمثيل دوره كابتن جاك سبارو في امتياز فيلم «قراصنة الكاريبي» المقبل، بعد ظهور تقارير على الانترنت تفيد أن اسمه شوهد على ورقة استدعاء للتمثيل في الفيلم السادس من الامتياز، الذي يشاع أن عنوانه «يوم في البحر».

وحول مصادر تلك الشائعات، ذكرت صحيفة «ادنبرة نيوز»، أنها بدأت عندما أبلغ أحد المصادر صحيفة «سكوتيش صن» أن ديب سيخضع للاختبار في لندن في فبراير المقبل قبل بدء التصوير، وأن اسمه كان على ورقة اتصال وزعت على كل من هم «على دراية»، مشيرة إلى أن كل التفاصيل الأخرى محفوظة في الجارور، والمشروع بأكمله محاط بالسرية، إذ تريد ديزني إبقاء كل شيء طي الكتمان قدر الإمكان.

وبحسب الصحيفة، لا تزال الأحبار متضاربة بشأن عودة ديب إلى الامتياز، لاسيما مع قيام إحدى وسائل الإعلام بدحضها، زاعمة أن مصادرها أبلغتها بأن التقرير السابق كله معلومات كاذبة، وفيما لم تقدم الوسيلة الإعلامية سوى القليل من المعلومات حول سبب دحض التقرير، أحدثت حالة من الارتباك بين مشجعي جوني ديب /‏ الكابتن جاك سبارو.

وترجح «أدنبرة نيوز» أن يكون سبب الشائعات التغييرات التي حدثت في ديزني أخيراً، مع عودة بوب ايجر كرئيس تنفيذي لـ«هاوس أوف ماوس»، حيث باشر العمل على قلب المسار، فيما أحد أكبر الدلائل على إدراج اسم ديب قد يكون منبعه إضافة بروس هندريكس الذي انتج الأفلام الثلاثة الأولى والذي يشاع أنه عائد بالفيلم السادس.

ويرى البعض احتمال تورط ديب، بعد الإعلان عن تأجيل فيلم قراصنة الكاريبي، الذي سيكون ممثليه من الإناث بقيادة المرشحة لجائزة الأوسكار، مارجوت روبي، في وقت سابق من الشهر.

وفي مقابلة مع «فاريتيي» قالت الممثلة الأسترالية: «كانت لدينا فكرة وكنا نطورها منذ فترة، منذ عصور، لنحصل على المزيد من القصص التي أبطالها من النساء، وليست نساء بالكامل، ولكن مجرد نوع مختلف من القصص التي اعتقدنا أنه سيكون رائعاً حقاً. لكن اعتقد أنهم لا يريدون القيام بذلك».

وكان قد تم تصوير ديب في دور القرصان المحبوب لآخر مرى في فيلم «الأموات لا يسردون الحكايات» في عام 2017، لكن علاقته مع ديزني توترت في الفترة التي سبقت محاكمته ضد أمبر هيرد في أبريل عام 2022. وأثناء المحاكمة نقل عن ديب قوله إنه يشعر بأنه «مذنب حتى تثبت براءته» من قبل ديزني التي كانت واحدة من عدد من استديوهات الأفلام التي أسقطت الممثل بعد مزاعم بالعنف المنزلي ضد زوجته السابقة.