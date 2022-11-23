تكريم طلال الجنيبي في «طنجة للشعر»

المصدر: طنجة ــ البيان

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مثّل الشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي دولة الإمارات العربية المتحدة بمهرجان طنجة الكوني للشعر في دورته الاحتفائية بالعقد الأول لهذا المهرجان الشعري المميز الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وكان الدكتور الجنيبي أول من قرأ في الأمسية الشعرية الختامية للمهرجان الشعري الكوني مع أسماء شعرية لامعة من كل من إسبانيا، والسنغال، والسعودية، والكويت، وسوريا، والمغرب.

وفي ختام المهرجان الذي شهد حضوراً رسمياً وشعبياً لافتاً تم تكريم الشاعر الإماراتي، والتنويه بالعلاقة المميزة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات على كل الأصعدة، ولا سيما الثقافية والأدبية.

الجدير بالذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي في هذا المهرجان الشعري الكوني الكبير الذي شهد مشاركات شعرية إماراتية مميزة عبر تاريخه، مثل مشاركة الشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ الرئيس السابق لاتحاد كتاب الإمارات واتحاد الكتاب العرب، ما يمثل استمراراً للحضور الشعري الأدبي الإماراتي في الأصعدة العربية والدولية.