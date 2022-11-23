فيديو لـ «بي تي إس» الكورية يتخطى 1.6 مليار مشاهدة على «يوتيوب»

المصدر: سول ـــ د ب أ

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حقق مقطع فيديو «ديناميت» لفرقة «بي تي إس» الغنائية الكورية الجنوبية، المؤلفة من سبعة أفراد، أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على منصة «يوتيوب» أمس، ليصبح بذلك ثاني أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة للفرقة، بحسب إدارة شركة الفرقة «بيج هيت ميوزيك».

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة القول إن الفيديو الموسيقي الذي تم طرحه في أغسطس من عام 2020، تجاوز عتبة الـ 1.6 مليار مشاهدة تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة أمس (بالتوقيت المحلي).

وبذلك أصبح هذا ثاني فيديو موسيقي لفرقة البوب الكورية يتجاوز 1.6 مليار مشاهدة، بعد أغنية «بوي ويذ لاف».

يشار إلى أن أغنية «ديناميت»، هي أول أغنية تؤديها الفرقة باللغة الإنجليزية، وبهذه الأغنية احتلت الفرقة المركز الأول في قائمة بلبورد لأفضل 100 أغنية لفئة الأغاني الفردية عام 2020.