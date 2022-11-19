انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتستمر حتى 18 مارس المقبل.

ويشهد المهرجان في دورته لهذا العام مشاركة أكثر من 20 ألف عارض من حول العالم يمثلون 27 دولة، في الوقت الذي سيكون أمام الضيوف بشكل يومي، خيارات عدة تشتمل على عروض ترفيهية تفاعلية، وعروض أجنحة حضارة الإمارات، وركوب الخيل والهجن ومشاهدة مسرح الأطفال، وغيرها من الفعاليات التي تقام على خشبة 15 مسرحاً تعرض فعاليات ثقافية وترفيهية بشكل منتظم.

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة تتضمن أكثر من 120 فعالية يومية لكل أفراد العائلة، و4 آلاف فعالية ثقافية عالمية على مدى أيام المهرجان منها 759 عرضاً وفعالية جماهيرية كبرى.

23 فعالية

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 23 فعالية مختلفة تم تقسيمها إلى 3 أقسام هي رئيسية وتضم مسيرة الاتحاد، احتفالات عيد الاتحاد، احتفالات رأس السنة، نافورة الإمارات وعروض الليزر، عروض الألعاب النارية الأسبوعية، منتج الفرسان الرياضي، الوثبة كاستم شو، حديقة الأضواء والزهور.

وفعاليات مصاحبة تشتمل على عروض الموسيقى التراثية العسكرية، مدينة الألعاب الترفيهية، بيت الرعب، مسيرة الحضارات العالمية، عروض مسارح أجنحة الدول المشاركة، منطقة الفنون، مسابقات «كو كارتينج»، مدينة الأطفال، منطقة سيلفي ستريت، كريزي كار، متحف الحلويات.

الفعاليات اليومية وتتضمن عروضاً ترفيهية تفاعلية، أجنحة حضارة الإمارات، ركوب الخيل والهجن، مسرح الأطفال.

مسابقات

ويشهد المهرجان تنظيم 6 مسابقات تراثية تشتمل على مسابقات القرة التراثية وسحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور 2022، وسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، وجائزة زايد الكبرى لسباق الهجن، ومسابقات المأكولات الشعبية.

ويقام أيضاً «معرض السلوقي» الذي يعرّف الزوار بالتقاليد المتعلقة بالسلوقي العربي، مثل الصيد والاهتمام بها وكيفية تدريبها، إضافة إلى مسابقات المأكولات الشعبية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشيخ زايد عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية الشيقة والحصرية التي تدخل البهجة على الزوار، إضافة إلى عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تتضمن عروضاً مميزة في مختلف أنحاء المهرجان، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس.