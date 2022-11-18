«الشيخ زايد للكتاب» تكشف عن القوائم الطويلة لفرعي «الفنون» و«التنمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المرشحتين للجائزة في دورتها السابعة عشرة لعام في فرعي «الفنون والدراسات النقدية»، و«التنمية وبناء الدولة».

حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في قوائمها الطويلة.

وبلغت أعداد المشاركات هذا العام في فرع «الفنون والدراسات النقدية» 286 مشاركة، بنسبة نمو قدرها حوالي 5% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي.

والتي وصلت إلى 273 مشاركة. كما استقبل فرع «التنمية وبناء الدولة» هذا العام 293 مشاركة. وتشكل الترشيحات في هذين الفرعين 18% من إجمالي المشاركات في جميع الفروع.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» 12 عنواناً، من 4 دول عربية، وهي تونس، والمغرب، وسوريا، والعراق، وشملت العناوين التالية: «المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الراهنة بين المقامية والتونالية»، للدكتور فاخر حكيمة، من تونس، و«النسق والاستعمال: من لسانيات اللغة إلى لسانيات التواصل»، لمحمد الحيرش من المغرب، و«هجرة التفكيك إلى النقد العربي:

بين الكونية والتحيز، دراسة في أنماط التلقي ورهاناتها»، للدكتور أحمد الجرطي من المغرب، و«النص واللانص في ضوء معايير الثقافة المركزية (ملحمة المغازي الموريسكية أنموذجاً)»، لإسلام علي أبو زيد من سوريا، و«الجسد في التجربة الصوفية»، للدكتورة أسماء خوالديّة من تونس، و«مرائي النّساء:

دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة»، للدكتورة جليلة الطريطر من تونس، و«نقد النقد والنظريات الأدبية والنقدية: المعرفة والسلطة»، للدكتور حميد لحمداني من المغرب.

و«المنهج التواصلي وآلياته، موسيقى الآلة: نموذج نوبة الحجاز المشرقي»، لـخالد هلالي من المغرب، و«جماليات الأشكال المركبة والمتخيلة في مخطوطة القزويني:»عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات«، للدكتورة صبا قيس الياسري من العراق، و»معجم مصطلحات الفنون البصريّة«، لـسامي بن عامر من تونس، و»متحف الأدب: الأدب والتاريخ والهوية«، لـشكري المبخوت من تونس، و»صور الوجود في السينما والفلسفة«، لـمحمد نور الدين أفاية من المغرب.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع»التنمية وبناء الدولة«11 عنواناً من 9 دول ؛ هي، سوريا، تونس، مصر، الجزائر، العراق، موريتانيا، لبنان، البحرين والمغرب، وشملت العناوين التالية:»المواطنة: من وعي الذات إلى وعي السياسة«، للدكتور صلاح نيوف من سوريا، و»المثقفون المصريون ودورهم في ثورة 1919«، لآمال سعد زغلول من مصر، و»حداثة ظهرها إلى الجدار:

قراءات في التحولات الثقافية في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية«، لحسن مَدن من البحرين، و»حرّاس المياه: الجفاف والتغير المناخي في العراق«، لـخالد سليمان من العراق/ كندا، و»الدّين والكرامة الإنسانية«، للدكتور عبدالجبار الرفاعي من العراق، و»الزمن والألوهية بين الفلسفة الإسلامية وفن الخط العربي«، لـلدكتور رضا جوّادي من تونس، و»الملك فيصل الأول 1883-1933:

أدواره التاريخية ومشروعاته النهضوية«، لـسيّار الجميل من العراق/ كندا، و»الفكر الترجمي: حيثيات المعنى الحائر بين الأنا والآخر«، لـعيساني بلقاسم من الجزائر، و»غنيمة حرب: الطب الحديث بالمغرب 1888 – 1940«، لـلحسن العسبي من المغرب، و»اللغة العربية في التاريخ الإنساني«، لـمحمد محمد علي من موريتانيا، و»موت الميتافيزيقيا بين اللاهوت والفلسفة)، لـنجيب جورج عوض من لبنان/ الولايات المتحدة الأمريكية.

وستعلن الجائزة عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة في الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.