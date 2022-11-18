مهرجان الشيخ زايد ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشيخ زايد بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم بعروض مُبهرة ومتنوعة لطائرات الدرونز ومجموعة من الألعاب النارية وذلك احتفالاً بالنسخة الجديدة من الحدث الذي يستمر حتى 18 مارس المقبل بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وأكدت اللجنة العليا للمهرجان سعيها من خلال العروض المتنوعة التي تناسب زوار المهرجان لتقديم مجموعة من الفعاليات الممتعة والمميزة الجديدة بما يتماشى مع أهمية المهرجان ملتقى للحضارات والثقافات إضافة إلى كونه المكان الأمثل للترفيه سواء من خلال عروض طائرات الدرونز التي ستقدم عرضاً مرئياً تحت شعار «حياكم» وكذلك الألعاب النارية وغيرها من الفعاليات المميزة.

فعاليات

وتشمل فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشيخ زايد عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية الشيقة والحصرية التي تدخل البهجة على الزوار، إضافة إلى عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تتضمن عروضاً مميزة في مختلف أنحاء المهرجان، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس.

وبانطلاقته اليوم الجمعة فإن زوار المهرجان سيكونون على موعد مع مشاهدة عروض حية مثل نافورة الإمارات، عروض الليزر، عروض الدرونز، عروض الألعاب النارية، وفعاليات الوثبة كاستم شو، وحديقة الأضواء والزهور.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة فعاليات مدينة الألعاب الترفيهية، بيت الرعب، عروض مسارح أجنحة الدول المشاركة والعروض الفلكلورية، منطقة الفنون، مسابقات كو كارتينج، مدينة الأطفال، منطقة سيلفي ستريت، كريزي كار، ومتحف الحلويات.

وبشكل يومي سيكون أمام الضيوف خيارات عدة تشتمل على عروض ترفيهية تفاعلية، عروض أجنحة حضارة الإمارات، ركوب الخيل والهجن ومشاهدة مسرح الأطفال ويشتمل المهرجان على أكثر من 15 مسرحاً تعرض فعاليات ثقافية وترفيهية بشكل منتظم.

ويمنح المهرجان زواره آلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة، عبر الكثير من المُسابقات والسحوبات التراثية مثل سحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومُسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور.

ويقام أيضاً «معرض السلوقي» الذي يعرّف الزوار بالتقاليد المتعلقة بالسلوقي العربي مثل الصيد والاهتمام بها وكيفية تدريبها، إضافة إلى مسابقات المأكولات الشعبية.

وبالنسبة لعشاق المطابخ العالمية فإن أكثر من 60 مطعماً ستقدم أطباقها الشهية للجمهور والتي تعكس وصفات مختلفة حول العالم وتتوزع على مطاعم وعربات طعام ومطاعم الأجنحة وأكشاك ومطاعم منطقة الفنون و ستقدم تجربة طعام لا تنسى لجميع الزوار على اختلاف أذواقهم من خلال المطابخ المحلية والعالمية.

وتستقبل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان من مختلف أنحاء العالم الزوار والتي يعكس كل منها جوانب مختلفة من ثقافتها كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات.. كما تقدم عروضاً يومية متنوعة للفولكلور العالمي والأهازيج الشعبية على مختلف مسارح المهرجان التي تتوزع في أجنحة الحضارات العالمية في ظل انضمام أجنحة جديدة هذا الموسم تمثل ثقافات عالمية متنوعة.

أجنحة

وتستعد أجنحة حضارة الإمارات لاستقبال زوارها من المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من مختلف دول العالم والتي تستعرض العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات ودور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء وتأسيس أمة ووطن وذلك عبر القرية التراثية، الحي الإماراتي، ذاكرة الوطن، جناح الإنسان والإمارات، جناح العادات والتقاليد، وغيرها.