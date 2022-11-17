فلكلور المكسيك يتألق في دبي 24 الجاري ليروي جماليات حكاياتها التاريخية

المصدر: دبي- البيان

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رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للفنون والإبداعات والثقافات بمختلف مشاربها. ويبدو لافتاً في الصدد، تركيز جميع المؤسسات والفرق العالمية المتخصصة بتراثات الشعوب المتنوعة، على حجز وترتيب مواعيد لها على أجندة فعاليات دبي، لتعرّف بفلكلور الحضارة التي تمثلها، وبقصصها التقليدية وفنونها التراثية المتنوعة.

وهو ما يتجسد بوجه خلاق، في أمسية مسرحية مكسيكية، نوعية، تعرض معها فرقة إحدى الفرق المتخصصة بالفلكلور المكسيكي، يوم الخميس المقبل (24 الجاري)، رقصات وأداءات تفاعلية، خلال تجربة عشاء فاخر، في مطعم بابا دبي «Papa Dubai»، في مدينة الحبتور، ضمن مبادرة ثقافية متخصصة، أطلقها بعنوان «هوست ثياتر»:

«Host Theatr»، تسرد تفاصيل تجارب وحكايات شيقة فريدة في مضمون إرث الثقافة المكسيكية وأساطيرها، وسط أجواء ديكور جاذب، وتجربة عشاء ثري بألوان مأكولات «نيكاي» (اليابانية والبيروفية) المبتكرة.

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ويحط هذا العرض المكسيكي الرحال في دبي، بعد جولة عروض نوعية، شملت 5 مدن عالمية شهيرة، إذ يقدمه بابا دبي، ضمن مشروع مبادرته تلك، الجامعة بين تجربة المسرح والضيافة، لتروي معهما صنوف ثقافات موائد عالمية متنوعة، وكذا الفنون التقليدية للدول وتراثاتها، وذلك في ظل أجواء ساحرة، توفرها ديكورات المكان البديعة الحافلة بتصميمات تروي طابع المطعم، بموازاة روح الثقافة التي يعكسها العرض.

وهو ما يتيح للرواد، من سكان دبي والإمارات وأيضاً الزوار، فرصة بديعة للانغماس في بحر من المشاعر الجديدة في هذا «العشاء المسرحي»، الغني بمفردات وقصص المكسيك، البلد القديم والمتعدد الثقافات. ومن بين أهم فصول العرض: أين ذهب المطر؟ ألغاز المايا والأرواح.

واللافت أنه ينقسم المكان خلال العرض إلى أربع مناطق، كل منطقة تتألق مع مسرحية رائعة، يؤديها ممثلو مسرح هوست، لتنسج جميعها حكايات مليئة بالخطوط والتشابكات والتقاطعات بين فناني الأداء وتفاعل المشاهدين الحضور، الذين بمقدورهم أن يحظوا بفرصة اختبار ثقافة مائدة غريبة وساحرة، إذ يتكون العشاء من ثلاثة أطباق من مأكولات «نيكتاي»: (Nikkei ).

وتبدأ الأمسية بحفل استقبال ترحيبي الساعة 19:00، ومن ثم تنطلق برامج العشاء والعروض من الساعة 19:30 فصاعداً.