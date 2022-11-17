سعيد بن طحنون: «العين للكتاب».. حضور متميز على الأجندة الثقافية

المصدر: العين ــ وام

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زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان «مهرجان العين للكتاب 2022» في نسخته الثالثة عشرة، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

تطور

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن المهرجان يشهد تطوراً وتميزاً من نسخة إلى أخرى، ما رسّخ حضوره على الأجندة الثقافية السنوية، مشيداً بمستوى تنظيم هذه النسخة، ورصانة البرنامج الثقافي والفعاليات المقامة في إطاره، لافتاً إلى أن مدينة العين إحدى أهم منارات الثقافة والأصالة والتراث في الدولة، بما تضمه من تاريخ ومعالم تراثية وثقافية أصيلة.

عروض ومسابقات

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تسلط الضوء على التراث الثقافي للدولة وتحفز الإبداع والابتكار. وتقام العديد من فعالياته في المعالم الشهيرة في مدينة العين، وتشمل العروض الموسيقية والمسرحية وعروض الدمى ومسابقات ولقاءات متنوعة مع الأطفال الموهوبين وتوقيع الكتب والأنشطة المتنوعة لجميع أفراد الأسرة.