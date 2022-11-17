«بريد الإمارات» تصدر طابعاً بريدياً يحمل أيقونات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، طابعاً تذكارياً فوتوغرافياً، احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس الجائزة.

ويحمل الطابع التذكاري 3 صور مضيئة تعكس الشغف البصري الإبداعي المتوارث لثلاثة أجيال من قادة إمارة دبي وأعمدة الريادة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه،، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مؤسس وراعي الجائزة.

إسهامات

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: يسرنا أن نُطلق الإصدار البريدي التذكاري الجديد بمناسبة مرور عقد على تأسيس جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. ونحتفي من خلال هذا الطابع الفوتوغرافي بدور الجائزة وإسهاماتها المشهودة في تحفيز وتشجيع المتميزين في مجالات الفنون البصرية، وتوفير منصة تجمع مواهب التصوير الوطنية والعالمية، وتحتفي بالمبدعين في توظيف العدسة الفوتوغرافية كأداة لتلخيص وتخليد التجارب الإنسانية.

وأضاف الأشرم: تأتي هذه البادرة في إطار رؤية مجموعة بريد الإمارات لتسليط الضوء على مكانة ودور إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كبيئات حاضنة للإبداع والتميز الفني، وتشجيع تلاقي الحضارات والثقافات، وتحفيز الابتكار في شتى المجالات. ونحرص في المجموعة على توطيد جسور التعاون مع الجهات والمؤسسات ضمن مختلف القطاعات، لتتضافر جهودنا في دعم المسيرة التنموية الطموحة لدولتنا، وإبراز دورها الحضاري وإسهاماتها الرائدة على نطاق عالمي.

تميز وتفرد

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: يسعدنا التعاون مع مجموعة بريد الإمارات في إطلاق طابع تذكاري بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجائزة، ونعرب عن تقديرنا لهذه المبادرة ونتطلع لتطوير آفاق تعاوننا مع المجموعة. ويأتي هذا الإصدار البريدي احتفاءً بعشر سنوات من تميز الجائزة وتفردها من حيث حضورها وأهميتها، وتنوع محاورها واتساع نطاق انتشارها، ودورها المتنامي في الاحتفاء بالإبداع وقصص النجاح في فنون التصوير. ونفخر بأن هذه الجائزة تواصل عكس شغف دبي بالريادة والإبداع، استلهاماً من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي الجائزة.

يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أسس الجائزة في العام 2011. وكرمت الجائزة منذ تأسيسها العديد من المبدعين والمحترفين والشغوفين في فنون التصوير من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال عشرة مواسم احتفت خلالها الجائزة برسائل وقيم إنسانية ومحاور متنوعة.