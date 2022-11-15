«القرية العالمية» تستهل حفلات موسمها الـ27 مع ميريام فارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، انطلاق أولى حفلاتها الفنية للموسم 27، والذي ستحييه النجمة العربية ميريام فارس؛ يوم الأربعاء 23 نوفمبر، في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

يقام الحفل الفني لميريام فارس، التي تسجل ثالث حضور لها في القرية العالمية بعد حفلها الأخير في الموسم 24، بالتعاون مع «شركة روتانا للصوتيات والمرئيات» و«العربية 99 إف إم».

تعدّ ميريام فارس الأولى ضمن كوكبة من النجوم من الوطن العربي، وبوليوود، والعالم الذين ستستضيفهم القرية العالمية في موسمها الحالي، وسيتم الإعلان عنهم لاحقاً. وتتميز ميريام بأدائها الفني الشامل الذي يجمع بين الغناء والرقص والتمثيل، وقد حققت خلال مسيرتها نجاحات كبيرة، واشتهرت بأغنيات عديدة منذ ظهورها لأول مرة في عام 2003، ومن أشهر أغانيها «نفسي أقولهالك»، و«قومي»، و«أنا والشوق».

وحصدت أحدث أغاني ميريام فارس «هذا الحلو» أكثر من 160 مليون مشاهدة على يوتيوب، ولها بصمات ليس فقط على الساحة الفنية العربية، ولكن أيضاً على المستوى الدولي من خلال تعاونها الفني المتنوع، إذ دخلت في عام 2009، في شراكة مع مغني الراب الأمريكي فلو ريدا في أغنية «وايلد وانس» حيث تم دمج موسيقى البوب العربية مع موسيقى الهيب هوب والراب الإنجليزية. وظهرت ميريام العام الماضي في فيلم وثائقي على منصة»نتفليكس) العالمية بعنوان «ميريام فارس: الرحلة» يتناول حياة المغنية وتجربتها خلال فترة الإغلاق.

جدير بالذكر أن حضور الحفل على المسرح الرئيسي متضمن في سعر تذكرة دخول القرية العالمية وبدون أي تذاكر إضافية. كما سيتم تخصيص منطقة للعائلات والسيدات أمام المسرح الرئيسي للاستمتاع بأروع الأوقات.