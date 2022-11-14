أبوظبي تستضيف مقابلات لجنة تحكيم «أمير الشعراء» مع 100 شاعر

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف أبوظبي مقابلات لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مع 100 شاعر على مسرح شاطئ الراحة وذلك اليوم وغداً.

وكانت لجنة تحكيم البرنامج التي تضم كلّاً من د.علي بن تميم، ود.محمد حجو، ود.أماني فؤاد إلى جانب اللجنة الاستشارية للبرنامج التي تضم د.صلاح فضل، ود.عبدالملك مرتاض ود.أحمد خريس والأديب رعد بندر، قد انتهت مؤخراً من تقييم قصائد نحو 1300 شاعر من دول عربية وغير عربية، تقدموا للمشاركة في الموسم العاشر.

وسيخضع الشعراء لمقابلات فردية مع لجنة التحكيم وفق معايير فنية ونقدية دقيقة تمتد على مدار يومين، وستبث عبر حلقات تسجيلية، بعدها سيتم اختيار قائمة من 40 شاعراً من الذين سيتأهلون للمرحلة التالية، التي تتضمن اختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وصولاً لاختيار القائمة النهائية للشعراء الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، للمنافسة على لقب «أمير الشعراء» وبردة الشعر وخاتم الإمارة للموسم العاشر.

كما سيتيح برنامج أمير الشعراء المجال أمام الشعراء المتواجدين في دولة الإمارات الراغبين بالتسجيل خلال فترة المقابلات في مسرح شاطئ الراحة من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، وذلك لمنحهم فرصة التقدم للبرنامج والظهور الإعلامي من عاصمة الثقافة أبوظبي، لتُؤكِّد أبوظبي أصالتها في الاحتفاء بالثقافة، وإبداعها العابر للحدود.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، من خلال مشاريعها التراثية والثقافية، العمل وفق استراتيجية أبوظبي الثقافية، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع كمحرك تنموي، وترسيخ مكانة العاصمة مُلتقىً عالمياً للثقافات، وحماية تراث الإمارات الثقافي واستدامته، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي والفني.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» يحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، و200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للمركز السادس.