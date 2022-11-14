«أيام طه حسين» في دبي 17 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف مكتبة محمد بن راشد، فعالية «أيام طه حسين» احتفاءً بذكرى ميلاده، خلال يومي 17 و18 نوفمبر الجاري؛ وذلك لتسليط الضوء على فكره ونقده الإبداعي والأدبي.

إضاءات

وتتضمن فعالية «أيام طه حسين»، فقرة عزف موسيقي للموسيقى التصويرية لمسلسل «الأيام»، إلى جانب الجلسات الحوارية المتميزة، التي تسلط الضوء من خلالها على دور المرأة في أدبه وحياته؛ حيث تتحاور الدكتورة الأديبة ليلى العبيدلي مع الكاتبة بروين حبيب حول كتابها «أبصرت بعينيها»، وجلسة للدكتور الأديب عمر عبد العزيز تحاوره فيها الدكتورة الكاتبة مريم الهاشمي حول حياة الكاتب والمفكر التنويري «طه حسين».

معرض

وخلال الفعالية، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، سيتم تنظيم معرض مصغر في ردهة الاستقبال يتضمن مجموعة من كتبه، إلى جانب تقديم عرض سينمائي لتحفته الفنية «دعاء الكروان»، وجلسة لمناقشة كتابه «الأيام». جدير بالذكر، أن فعالية «أيام طه حسين»، تأتي ضمن سلسلة مميزة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل الترفيهية والتعليمية، والتي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، على مدار العام، انطلاقاً من رسالتها واستراتيجيتها لرفع الوعي العلمي والثقافي لدى جميع أفراد المجتمع