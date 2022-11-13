شاروخان لجمهور «الشارقة للكتاب»: الكتب تجعلنا نقدّر قيمة المشتركات الإنسانية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء الجمعة، نجم بوليوود العالمي «شاروخان»، وسط الآلاف من الجمهور، إلى جانب مهندس الصوت ريسول بوكوتي، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل هندسة صوت عن فيلم «Slumdog Millionaire». وذلك بحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقالت خولة المجيني: «سعداء في هيئة الشارقة للكتاب باستضافة كافة أنشطة العمل الإنساني المتصلة بشكل أو بآخر بالثقافة والكتاب، خلال السنوات الثلاث الماضية نعمل في الهيئة ضمن استراتيجية ورسالة واضحة مفادها أن كل شخص في العالم مهما كان اهتمامه سيجد له كتاباً في معرض الشارقة، سواء كان اهتمامه في الأدب والشعر والتاريخ والعلوم أو في الفن والرياضة والموسيقى والمهن والحرف، واليوم كان الهدف من مشاركة الفنان شاروخان والموسيقي ريسول بوكوتي الحائز على جائزة الأوسكار لتوجيه رسالة مباشرة لجمهورهما الكبير حول أهمية القراءة والكتاب باختلاف مواضيعها».

وأضافت: «نولي الثقافة، بجميع أشكالها، أهمية كبيرة في (معرض الشارقة الدولي للكتاب)، حيث نستضيف كل عام نخبة من الكُتاب والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم وشخصيات عامة نجحت في الوصول إلى العالمية لمساعدة الزوار والقراء على اكتشاف اهتمامات جديدة، وتحديد إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم من خلال الاستماع لتجارب شخصيات ناجحة قدمت نماذج ملهمة في مجالها.

قوّة خارقة

توجّه النجم شاروخان بالشكر للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للثقافة في إمارة الشارقة، وقال:»للكتب أهمية كبيرة، وعلى الجميع المشاركة في فعاليات مثل هذا المعرض، ليس حباً بالقراءة فحسب، بل أيضاً لتعلم كيفية كتابتها، وأعتقد أن هذا المعرض يوفر كل هذا وأكثر، وقد كان من دواعي سروري أن ألتقي هنا بنخبة من المفكرين والتفاعل مع جمهوري، ويشرفني أن أزور الشارقة مرة أخرى«.

وأضاف نجم بوليوود:»يؤدي الفن والإبداع دوراً محورياً في المجتمع، حيث نتجاوز بهما كل الاختلافات، ونقدّر أكثر قيمة المشتركات الإنسانية التي تجمعنا، ومن خلال السينما، كما هو من خلال معرض كبير للكتاب مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، علينا اختيار الجانب الذي يحدد هويتنا وبناء العالم الذي نطمح إليه في المستقبل، حيث يمثّل كلاهما منصتين للاحتفاء بالكتب وسرد القصص التي تجمع مختلف الثقافات والقيم النبيلة في مكان واحد«.

وفي ختام الجلسة، قدّم بعض النصائح القيّمة لجمهوره عن سر الحياة الناجحة، بقوله:»لنصل إلى الحياة الناجحة علينا أن نتمتع بالصدق والأمانة والطيبة، بغض النظر عن الظروف ومتغيرات الحياة التي نمر بها«.

وخاطب مهندس الصوت ريسول بوكوتي، الذي فاز بجائزة الأوسكار مع ريتشارد بريك وإيان تاب في عام 2009 عن أفضل هندسة صوتية في الفيلم الحائز على عدة جوائز أوسكار»Slumdog Millionaire«، قائلاً:»إن الفوز بجوائز الأكاديمية الأمريكية لفت الانتباه في الهند إلى دور الفنيين في صناعة السينما الترفيهية«.

وتوجّه بوكوتي بالشكر لـِ»هيئة الشارقة للكتاب«على تنظيمها للمعرض، وقال:»إن قارئ الأدب لا يحوّل الكلمات إلى صوت وصورة، ولكن السينما تفعل ذلك، وهنا يأتي دور الصوت الذي يُعرف بأنه قصة داخل قصة أخرى«.

مسيرة

ووصف بوكوتي، الذي بدأت مسيرته المهنية في عام 1995، نشأته وسط أصوات الطبيعة في قرية صغيرة في ولاية كيرالا جنوبي الهند، وأكد أن من بين الأشياء الكثيرة التي ما تزال عالقة في ذهنه منذ أيام الطفولة هي الأصوات.

وفي تفسيره لتزايد شعبية السينما الهندية في المنطقة، قال مهندس الصوت، الذي حقق حلم طفولته في أن يصبح عالماً فيزيائياً، واليوم يخرج فيلماً:»الأدب هو امتداد للسينما، وعندما نبتعد عن التقاليد الأدبية، فسيمهّد ذلك لتراجع أشكال فنية أخرى، من بينها السينما«.

واختتمت الجلسة بالإعلان عن كتابين من تأليف بوكوتي وهما:»Sounding Off: Amitabh Bachchan«، وهو كتاب يحتفي بمسيرة الأسطورة السينمائية أميتاب باتشان، و»Shabda Tharapadham)، وهو كتاب مذكرات.