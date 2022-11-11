«مجتمعاتنا» تناقش قضايا ثقافية وتوعوية متنوعة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تطرقت ندوة نقاشية بعنوان «مجتمعاتنا خلف الأبواب المغلقة»، التي عقدت على هامش معرض الشارقة للكتاب الدولي، إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية المتنوعة.

وشارك في الندوة التي انطلقت تحت شعار «رفع الوعي مسؤولية الجميع»، كل من الفنان محمد خير الجراح والدكتورة ناديا بوهناد استشارية نفسية وتربوية والكاتب وليد المرزوقي، ونظمها الكاتبان سيف بن سرور الحمادي والكاتبة الشابة وفاء صخري.

وسلطت الندوة الضوء على تفاصيل دقيقة تسهم في بناء المجتمع وتحديد اتجاهاته، كوعي المجتمع بأهمية الصحة النفسية ودور الفن في تشكيل الذوق العام ومسؤولية وسائل الإعلام في التسويق لما هو سائد من اتجاهات في المجتمع، إضافة إلى أهمية تأهيل المقبلين على الزواج لبناء أسرة صحيحة والتوعية ضد ما يصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الجلسة انجذاباً وتفاعلاً كبيرين من جمهور المعرض.

وعقب انتهاء الندوة تم توقيع كتاب «مجتمعاتنا» للكاتب سيف بن سرور الحمادي، وهو عبارة عن تأملات في مواضيع متنوعة تثير الجدل وتترك استفسارات وتساؤلات لدى القارئ. ووقعت الكاتبة وفاء صخري أول إصداراتها «خلف الأبواب المغلقة»، وهو عبارة عن بحث في سيكولوجية العلاقات.