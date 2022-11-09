أسبوع دبي للتصميم يلخص الإبداع التصميمي المعاصر في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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مع بدء فعاليات أسبوع دبي للتصميم يشهد حي دبي للتصميم فورة من الإبداع من مختلف أنحاء العالم والشرق الأوسط والخليج العربي، حيث يحتضن الحي مجموعة متنوعة من الأعمال الفريدة.

ومن تلك الأعمال التي يكشفها «إيوان مكتبي»، المؤسسة العريقة في تجارة السجاد والمنسوجات التراثية والمبدع في عالم تصاميم السجاد العصري من خلال مجموعة «ترمينال جي» (Terminal G)، حيث تم الإعداد لها على يد خمسة مبدعين ينتمون إلى خمس دول في منطقة الخليج العربي وهي: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونسق هذه المجموعة سامر يماني، القيّم الفني والمدير الإبداعي، من أجل ابتكار أسلوب سرد فني من التصاميم التي تعكس الثروة الثقافية لمنطقة الخليج العربي من منظور معاصر.

مفهوم جوهري

وقال محمد مكتبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«إيوان مكتبي» في إطار تعليقه على هذا المشروع: «لطالما ترسّخت جذور «إيوان مكتبي» في المنطقة، وجاءت مجموعة «ترمينال جي» لتشكل مفهوماً جوهرياً لإبراز التعبيرات الإبداعية الخليجية الحالية من خلال فن حياكة السجاد على يد فنانين محليين.

إن استكشاف المواضيع والموروثات الإقليمية لم يتم تقديمها بالفعل بأسلوب معاصر في ظل تحديات الوضع الراهن. ومن هذا المنطلق، فإن هذه المهمة تعكس التزامنا بالإسهام في الحوار الثقافي من خلال تسليط الضوء على التصميم المعاصر في المنطقة».

من جهته، يقول سامر يماني، القيّم الفني والمدير الإبداعي لمجموعة «ترمينال جي»: «إن منطقة الخليج العربي تشتهر باقتصاداتها الطموحة ومدنها سريعة النمو، ما يؤثر على أسلوب الحياة فيها وتفاعلاته.

تحدث البنية التحتية الحديثة ومشهد الطيران النشط وسهولة التنقل بين مدن دول مجلس التعاون الخليجي، حوارات تتناول المواضيع الشائعة اليوم مثل الهوية المحلية وتحلية المياه والهندسة المعمارية والتمدّن، من بين أمور أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة «ترمينال جي» تمثل عرضاً فريداً من نوعه للثقافة الخليجية المعاصرة من خلال عيون مبدعيها باستخدام فن حياكة السجاد كوسيلة للتعبير».

رحلة جديدة

مجموعة «ترمينال جي» تمثل رحلة جديدة وتطلق حواراً حول مواضيع اليوم في منطقة الخليج، حيث يركز هذا المفهوم على فن الحياكة ويستلهم معانيه من ثقافات دول مجلس التعاون الخليجي مع تقديم سرد جديد للقصص المحلية المتنوعة بفروقها الدقيقة. لقد تم إسناد مرجع مرئي وموضوع لكل مبدع من أجل تكوين تصوره المفاهيمي.

وتتطرق هذه المجموعة المستوحاة من مواضيع مثل طقوس السفر والتضاريس الطبيعية المحلية والعلاقة بين المدينة وسكانها والحنين إلى الماضي والتقاليد التراثية وأكثر من ذلك بكثير من خلال أعمال مصممين مبدعين إقليميين.

على مدار أيام انعقاد «أسبوع دبي للموضة» تكشف مجموعة «ترمينال جي» النقاب عن تشكيلة أعمال عفراء وشيخة بن ظاهر (الإمارات)، حيث تطرحان مجموعة «التغرودة»، في حين سوف تقوم أسيل اليعقوب (الكويت) بتقديم مجموعة «ذاكرة الماء»، على أن يعرض سلطان بن فهد (السعودية) مجموعته Delights (المسرّات).

من جهة الديكورات تدعو شركة R’KAN المصرية للتصميم الإبداعي والمُبتكر تحت إدارة وتنسيق المصممة رانيا فهمي، الضيوف للانغماس في عالم من الإبداع والتصميم متعدد التخصصات بين ربوع ركن الدار، وتحثهم على الغوص في أعماق علامة R’KAN، حيث سيكون كل عميل على موعد مع تجربة مميزة مصممة بحسب طلبه للاطلاع على مختلف منتجات العلامة، وذلك كله تحت سقف واحد.

وبالنسبة إلى كل التصاميم التي تعرضها مجموعة R’KAN Edition في معرض داون تاون ديزاين، فهي ثمرة لعمليات تجريبية طويلة بعيدة كل البُعد عن قطاع الأثاث السريع، لا بل نابعة من شغف الشركة العميق بالابتكار والتغيير. وفي هذا الإطار، توفر دار التصميم منصة تزاوج ما بين الطابع العملاني والفن.