«الشارقة الدولي للكتاب» يخاطب زواره بالكلمة الطبية عبر إصدارات ترسخ الوعي والثقافة العلاجية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

محتوى طبي ودوائي ثري ومبسط، تقدمه عدد من دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، بهدف تعزيز وعي وثقافة العائلة حول أسس وطرق وأدوات العلاج المنزلي والإسعافات السريعة، التي لابد من توفرها كخطوة أولى لمواجهة ما يستجد من أمراض أو أعراض، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تفشي أمراض مختلفة، بين الفترة والأخرى.

صيدليتك المنزلية، والحد الأدنى من الثقافة الطبية، باستطاعتك الآن أن تشكلها كما يجب، عبر الحصول على العديد من الإصدارات ذات الصلة، التي تزخر بها أجنحة الحدث الدولي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 13 نوفمبر الجاري تحت شعار «كلمة للعالم».

مليون نسخة

وفي هذا الإطار، يطل كتاب «الصيدلية الخضراء.. دليل العلاج بالأطعمة» أحد الكتب الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، والذي تجاوزت مبيعاته المليون نسخة، لمؤلفه الدكتور جيمس ديوك، الذي يعد مرجعية في علم النباتات الطبية، ليقدم للقارئ ما ينفعه حول سر العلاجات الطبيعية، الذي يكمن في أطعمة المطبخ الصحية، إلى جانب سبل الوقاية من الإصابة بما يقرب من 80 مرضاً ومشكلة صحية، ويتوفر الكتاب في دار الفاروق للنشر والتوزيع.

أفضل البدائل الطبيعية للعقاقير والأدوية المتوفرة في الصيدليات والأسواق؛ يوفرها كتاب «صيدلية الأعشاب» – دار العلم للملايين، الذي يقدم نفسه للقارئ كمفهوم مختلف من الصيدليات، نوع تعطى فيه العلاجات العشبية إلى جانب العقاقير الطبية المتعارف عليها، وتصف فيه مستخلصات عشبة الحمى إلى جانب علب الأسبيرين، أو عشبة الأخيناشيا لتكون بين أدوية الرشح والإنفلونزا الأخرى. إلى جانب كتب أخرى توفرها الدار ذاتها، ككتاب «طبب نفسك بنفسك» للدكتور ترافيس ستورك، مقدم برنامج «ذا دكتورز» الشهير، وكتاب «موسوعة صحة العائلة»، الذي يقدم دليلاً صحياً شاملاً بجميع أفراد الأسرة.

سر العلاج

مطبخك سر بداية العلاج والوقاية كذلك، هذا ما يحاول كتاب «صيدليتك من مطبخك» للدكتورة صهباء محمد بندق، والذي توفره شركة ميديا بروتك للنشر والتوزيع، ويستعرض الأمراض التي تصيب جميع أجزاء الجسم بعيداً عن العرض الأكاديمي والشرح الطويل، ويقدم كذلك الأعراض إلى جانب مسبباتها وطرق الوقاية منها ويشرح مجموعة مجدية وسهلة التطبيق من النصائح العلاجية الطبيعية لحل المشكلات الصحية اليومية، وغيرها.

أما «الموسوعة الطبية للأسرة» المتوفر في دار الكتاب العربي، فتوفر دليلاً للاحتياجات الصحية الأسرية، لمواجهة مئات من الحالات المرضية وأعراضها وطرق الوقاية منها ومعالجتها، بأساليب تقليدية وتكميلية وأكثر من 300 رسم وصورة فوتوغرافية.

وليس انتهاءً بكتاب «الصيدلية الشعبية للعلاج بالأعشاب» في دار أفريقيا للنشر، والذي يقدم من خلاله الدكتور عبد الحميد الجوهري، دراسة لجسم الإنسان والقيمة الغذائية للخضروات والفواكه، والفيتامينات، وحالات الشفاء بالعسل والأعشاب، وغيرها.