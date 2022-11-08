وزارة الثقافة والشباب تُطلق «أبدع نشر» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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بمرافقة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، قامت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، بجولة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعقد حالياً في دورته الـ 41 في مركز إكسبو الشارقة، تفقدت خلالها عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعالمية المشاركة، واستمعت إلى شرح كامل عن فعاليات المعرض المتنوعة، وتحدثت إلى عددٍ من الناشرين الذين شاركوها تفاصيل عن واقع النشر في العالم العربي، وما تقدمه هذه الدور من إصدارات وكتب ومراجع ومطبوعات، في مختلف مباحث الثقافة والعلوم وبمختلف اللغات. وأشادت معاليها بالجهد الكبير الذي يبذله القائمون على تنظيم المعرض، والذي يترجم تفوقه بالإقبال الكبير والواضح من قبل دور النشر المختلفة من جميع أنحاء العالم، على المشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يعد أحد أهم معارض الكتب في العالم.

إثراء

وقد أطلقت وزارة الثقافة والشباب، ضمن فعاليات المعرض، مبادرة جديدة تحت عنوان «أبدع نشر»، تهدف إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي، من خلال إصدار 100 كتاب (بواقع 500 نسخة) لكلّ عنوان، ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة، بالتعاون مع المطبعة المتحدة خلال عام 2023، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجمع غفير من الكتاب والأدباء وممثلي دور النشر.

دعم

وتستهدف المبادرة 500 كاتب و100 دار نشر، من خلال دعم المبدعين والأدباء في الدولة، وتحفيز دور النشر الموجودة فيها، وخاصة الكتّاب الجدد، والباحثين على مواصلة الإنتاج الإبداعي، من خلال توفير البيئة الملائمة لهم، ووضع خطط فاعلة للتسويق لأعمالهم وإنتاجاتهم من الكتب.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «تأتي هذه المبادرة، انسجاماً مع محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث نسعى من وراء مبادرات «أبدع»، إلى دعم أصحاب المواهب والمبدعين في مختلف المجالات. وتأتي اليوم «مبادرة أبدع نشر»، لتعزيز صناعة النشر في الدولة».