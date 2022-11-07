الشارقة تحتضن «قمة المكتبات الوطنية» بمشاركة نخبة خبراء ومتخصصين

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت فعاليات الدورة الثانية من «قمة المكتبات الوطنية»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب»، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث تهدف، وعلى مدار يومين، وبمشاركة خبراء متخصصين من عدد من المكتبات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، إلى تبادل الرؤى والأفكار والخبرات والبرامج التطويرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بدور المكتبات الوطنية، ووضع الحلول لمختلف التحديات الذي يواجهها هذا القطاع.

وألقى أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الكلمة الافتتاحية، حيث قال: «لطالما كانت المكتبات عبر التاريخ إلى يومنا هذا، مركز إشعاع معرفي، فهذا هو الدور الرئيس لهذه الصروح الثقافية، ولكن عند الحديث عن المكتبات الوطنية، فإن مسؤوليتها مضاعفة، وأدواركم فيها محورية، لهذا، تأتي الدورة الثانية من قمة المكتبات الوطنية، لتناقش سلسلة من المحاور الأساسية للنهوض بدور المكتبات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامها لتجاوز التحديات التي تواجهها».

لقاء

من جهة أخرى وضمن فعاليات المعرض، التقى أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، برنارد شولز، رئيس مؤسسة «لقاء ريميني» الإيطالية، المعنية بتعزيز الصداقة بين الشعوب، بحضور خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والدكتور وائل فاروق، أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية بميلانو. وناقش الجانبان فرص التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الشارقة للكتاب في 2021، مع «لقاء ريميني» التي تعد من أبرز المراكز الثقافية والحوارية في أوروبا.