«رسائل جوهرية» في جلسة نقاشية لاتحاد الكتّاب

المصدر: (الشارقة ـــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّم «اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات»، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة نقاشية لاستعراض ومناقشة كتاب «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

أدارت جلسة «في ضوء كتاب: رسائل جوهرية» الدكتورة مريم الهاشمي، وحضرها الكاتب والروائي سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وافتتحت الكاتبة شيخة الجابري الجلسة مؤكدة أن الكتاب يحفل بالقيم والمثل العليا التي جاءت بطريقة سلسة تسهل الانتقال من واحدة إلى أخرى، وأنها تنبع مما تتمتع به سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، من خبرة ومسؤوليات واهتمامات إنسانية كبيرة، وعقلية موسوعية في التنمية البشرية والحياة الأسرية.