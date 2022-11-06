أعضاء لجنة «جائزة اتصالات» لأدب الطفل: عدم ملاءمة اللغة لـ «اليافعين» أبرز إشكاليات الأعمال المتقدمة هذا العام

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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اتفق عدد من أعضاء لجنة تحكيم جائزة «اتصالات» لأدب الطفل لعام 2022، على أن عدم ملاءمة اللغة المكتوب بها الأعمال الموجهة لليافعين، تعد الإشكالية الأكبر في الأعمال المتقدمة هذا العام، بالإضافة إلى عدم توافق موضوع الكتاب مع الفئة المتقدم لها، موضحين خلال جلسة حوارية، على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الحادية والأربعين، أن الجائزة تضم 5 فئات، تقدم لها 16 عملاً متنوعاً، باستثناء كُتب «الكوميكس»، التي بلغت 9 أعمال.

وقالت الدكتورة هنادي سيلط، رسامة مستقلة وأستاذة مشاركة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، إن لغة الخطاب الموجهة للطفل تغيرت، حيث أصبح هناك تنوع للغة البصرية التي نخاطب بها الجمهور، فاللغة البصرية لا تختلف كثيراً عن اللغة المكتوبة، إذ يظل لديها نفس العناصر، وهي التكوين والتسلسل والصعود والهبوط، وحتى النهاية.

تنوع

وأضافت: «أصبح الموضوع أوسع من ذي قبل، فاللغة تغيرت، وأصبح هناك تنوع، وبالتالي، لا بد أن تتضمن الكتب لغة أيسر تساعد الطفل على الفهم»، لافتة إلى أن هناك بعضاً من الملحوظات على الأعمال المقدمة، منها أن الغلاف قد يكون أحياناً أقل من مستوى الكتاب، رغم كون الكتاب جيداً جداً، وكذلك تركيز الكتب على الموضة، باعتبارها الأفضل، بدلاً من الحفاظ على الموهبة الموجودة لديهم.

وأشارت إلى أن بعض الكتب بها مبالغة في حجم الكتاب، رغم أن صِغر حجمه قد يكون أكثر ملاءمة للطفل، بالإضافة إلى أننا وجدنا قوة في بعض الكتب، نصاً ورسماً وتجريباً، فإذا كان هذا النوع من الرسم صعباً على الطفل، لكن هذا لا يمنع كون الكتاب، فضلاً عن احتواء بعض الأعمال على زخرفة وألوان ملائمة لهذه المرحلة العمرية.

9 أعمال

وقال سنان صويص، المؤسس والرئيس التنفيذي لجبل عمّان للناشرين، إن وجود 9 أعمال مقدمة في فئة الكوميكس، هي رقم قليل، مقارنة بما كانت عليه في السابق، فالحاجة إلى «الكوميكس» في السوق العربية مهمة جداً، والأعمال التسعة لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب.

وأضاف: «هناك مجال للناشرين للعمل بمجال الكوميكس، وأيضاً متاح فرصة كبيرة لكتب الطفولة المبكرة، فكتب اليافعين تحتاج لطريقة كتابة معينة، لأن هناك صعوبة في بيئتنا العربية، فماضياً كان هناك سلسلة الألغاز «المغامرون الخمسة»، وكانت تُكتب بشكل يتناسب مع هذا الوقت، لكن حالياً، أصبح لدينا فجوة، لأن الوعي لدى المؤسسات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والأهالي، ازداد تجاه كتب الطفولة المبكرة».

وتابع: «المراحل الانتقالية دائماً ما تكون مراحل إشكالية، فالكاتب لا يعرف كيف يخاطب هذه الفئة.. هل بلغة الطفل أم لا، مع أن الأطفال يدهشوننا، والمفاهيم لم تعد مفاهيم طفولية كالسابق، وبالتالي، أصبحنا أمام تساؤل هو: كيف نخاطب هؤلاء الأطفال بلغة مستساغة لهم، ومتناسبة مع احتياجاتهم واهتماماتهم».

إشكالية

بدورها، قالت مؤلفة كتب الأطفال الإماراتية الدكتورة نسيبة العزيبي، إننا وجدنا في الأعمال المتقدمة للجائزة، عدم ملاءمة البعض للفئة المتقدمة لها، رغم كونها عملاً مميزاً، فمثلاً، وجدنا أعمالاً مناسبة بصورة أكثر لـ «الكوميكس»، ضمن فئة الكتاب المصور، وأعمالاً مناسبة للكتاب المصور في فئة الطفولة المبكرة، وأيضاً وجدنا كتباً مصورة، موجودة ضمن كتب اليافعين، رغم أنها جميلة للغاية، لكن هذا يعد خطأً، مشيرة إلى أن اللجنة رأت استبعاد أي كتاب في فئة غير مناسبة له.

وأوضحت نسيبة العزيبي، أن عدم مناسبة اللغة للفئة المستهدفة، يعد إشكالية أخرى، فكل شيء يرجع إلى اللغة العربية الفصحى، مهما تطورت اللغة، لكن وجدنا كتباً لليافعين- ورغم كتابتها بلغة راقية- لكن الموضوع والفكرة لم يكونا مناسبين لليافعين، فضلاً عن أننا وجدنا في الكتب المصورة ضعفاً في البناء الفني للقصة، فالمشكلة دائماً في الوسط، ودائماً ما يكون هناك تعجُّل للوصول إلى الحل، لأن النهاية قد تكون في رأس الكاتب، ويرغب في الوصول إليها بسرعة.

استبيان

من جهتها، قالت الكاتبة والمُحاضرة بجامعة نيويورك أبوظبي، الدكتورة ليلى فاميليار، إن إشكالية اللغة المكتوب بها الكتاب، تعد الأبرز ضمن الملاحظات التي رصدتها لجنة الجائزة، فتقديم كتاب لفئة لا تتناسب مع المستوى اللغوي المكتوب بها، هي إحدى المشكلات الموجودة في أغلب الكتب، وكأن الكاتب لا يكتب للطفل الذي عمره 6 سنوات، لكن كأنه يكتب للآباء أو لنفسه.

وأضافت: «في استبيان أُجري في أبوظبي، على 6 آلاف شخص، توصل إلى واحدة من المشكلات التي تواجه شريحة عريضة من الأطفال القراء وأولياء أمورهم، وهي أن النص ليس على مستواهم، وخاصة اللغة الفصحى التي لا يتحدثها»، لافتة إلى أنه يغيب عن نظر الكُتّاب، أن طفل اليوم، ليس هو طفل السنوات العشر الماضية، فالانفتاح الذي حدث من الناحية التكنولوجية، جعل الطفل لديه إمكانية الوصول لمفاهيم لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي، فإن عدداً من الكتاب أصبح غائباً عنهم، أو غير قادرين على استيعاب قاعدة أن طفل اليوم، ليس هو طفل 10 سنوات مضت.

وتابعت الدكتورة ليلى فاميليار، أنه يوجد أكثر من أزمة في موضوع اللغة، لأننا ليس لدينا معايير لغوية، أو مؤشرات لتوجيه الكُتّاب إلى المفردات التي يعرفها الطفل في سن معينة، وكيف تزداد بشكل طردي، آلاف الكلمات التي يتعلمها الطفل، لكن اللهجة هي اللغة الأم التي يتعلمها الطفل.