«أوتوموبيل» تصدر لحناً موسيقياً

المصدر: الشارقة – البيان

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يستضيف برنامج «عروض الشارقة»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، النسخة التاسعة من عرض «أوتوموبيل» للفنان جو نعمة، الذي يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، خلف حديقة الرولة في الشارقة. وفي عرضه المخصص للشارقة يتعاون نعمة مع مالكي السيارات ذات مكبرات الصوت الضخمة، وذلك لعرضها أمام الجمهور في وسط المدينة، مع ربط هذه الأجهزة الصوتية معاً لتكوين منظومة «ستيريو» ضخمة تبث تسجيلات ميدانية متزامنة، قام الفنان بجمعها وتأليفها، كتحية لروح الشباب ونبضهم الحافل بحب الحياة والاحتفاء بالموسيقى.