8 دورات لحرف خشبية يابانية عمرها 1400 عام

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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طرح مركز تشكيل ند الشبا ضمن فعاليات موسم دبي الثقافي، ولأول مرة في دولة الإمارات، 8 دورات مكثفة حول تصميم الأعمال الخشبية اليابانية التقليدية، يشرف عليها أستاذ الحِرَف الخشبية اليابانية ساتوشي إتيشهارا القادم من استوديو إيواتا هورايا في اليابان، الذي يسلط الضوء على تقنيات التصميم اليابانية العريقة، التي يمتد عمرها لأكثر من 1400 عام.

وفي لقاء مع «البيان»، قال ساتوشي إتيشهارا: إن كل دورة تتألف من 16 ساعة تدريب، وتقدم كل منها مجموعة خاصة من المهارات للمشاركين، وتتم عملية التدريس ضمن مجموعات صغيرة للسماح بالتركيز الفردي والإرشاد بالشكل الأمثل.

مواد طبيعية

ويضيف ساتوشي الذي يعمل تحت إشراف «إيواتا هورايا»، وهي شركة تنتج رائدة في حماية التراث والتقاليد اليابانية: عندما ننظر إلى مواد التصميم المعماري والداخلي للمنازل اليابانية القديمة، فإن مواد البناء الرئيسية التي نراها هي مواد طبيعية تماماً مثل الخشب والورق والطين وقش الأرز ومن جانب اخر تعكس التقنيات والتصاميم الخشبية اليابانية مهارات الحرفيين في تميز الخصائص الفريدة لكل قطعة مستخدمة من الخشب، مما يضمن استمرارها لعدة قرون قادمة، ولقد شرعت في التعمق بدراسة التقاليد اليابانية وثقافتها الشعبية، وهما جانبان مهمان لممارستي لتحقيق الجمالية اليابانية الحقيقية بحرف الأعمال الخشبية، عبر رحلتي في إنشاء القطع يدوياً، ومن جانب آخر فأنا أتطلع إلى رؤية كيفية تناغم حرفتي مع التكنولوجيا مما يعزز في استمرارها بالتطور.

أسلوب «كيغومي»

وحول أهم التقنيات أو الأساليب الشهيرة في صناعة الحرف الخشبية اليابانية يقول ساتوشي: في مشغل إيواتا هورايا، الذي تأسس عام 1924 ويزاول في مدينة كيوتو اليابانية، نسلط الضوء على أسلوب «كيغومي» والمسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي المعنوي، وهو أسلوب يقوم على توصيل قطع الخشب بدون مسامير أو وصلات معدنية. يؤدي استخدامه إلى حماية الخشب من التلف الناتج عن تأكسد الأجزاء المعدنية، إلى جانب أن وصلاته تمتص الاهتزازات وتشتت أثرها مما يزيد من قدرة البناية على مقاومة الزلازل.

ويؤكد ساتوشي الأساليب الرئيسية في طريقة «كيغومي» هي وصلات «تسوغيته» وهي عبارة عن توصيل قطعتني خشبيتين بالتراكب، ووصلات «شيغوتشي» وهي تعشيق الدعامة والعوارض عند الزوايا. كما يلفت إلى أن هناك ما يزيد عن 200 تكنيك في أسلوب «كيغومي».