«زمان أول» يطلق برنامجاً متنوعاً احتفالاً باليوم الوطني الواحد والخمسين

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق «مول الإمارات» مع اقتراب موعد اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهرجان اليوم الوطني الإماراتي الفريد من نوعه «زمان أول»، فعلى امتداد شهر كامل، سيقدم المهرجان العديد من ورش العمل المميزة، والمنافسات، والأسواق والتجارب المسرحية، وحتى عروض الأداء، إلى جانب شراكة خاصة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب EYSO.

كما سيتحول مركز التسوق إلى متحف حي يسلط الضوء على قصص نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها من خلال مجسمات فنية مذهلة.

ويقدم «زمان أول»، الذي تم افتتاحه حديثاً خلال احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الخمسين، ويضم 9 مساحات ثقافية ملهمة، سلسلة من الأنشطة والمفاجآت للزوار على امتداد شهر نوفمبر، لإشراكهم في احتفالات الإرث والتراث الوطني.

وقال حسين موسى، المدير التنفيذي لـ«مول الإمارات»، لدى شركة «ماجد الفطيم»: «انطلاقاً من مكانتنا كشركة إماراتية محلية، نحن فخورون بالدور الأساسي والبارز الذي نقوم به، من خلال مساهمتنا في قطاع البيع بالتجزئة السريع التطور في البلاد. ويشكل «زمان أول»، في إطار موقعنا كجزء من رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية، الوجهة المثالية للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 51، من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تعكس المجتمعات التي نخدمها، مع إتاحة الفرصة للتعلم والتثقيف والكثير من التسلية والترفيه».