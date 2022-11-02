«دبي للتصميم».. مساحات ثرية بالفنون والإبداع

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنطلق فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من 8 حتى 13 نوفمبر الجاري ببرنامجٍ غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع، ما يرسخ مكانة دبي العالمية في شتى مجالات التصميم والإبداع والفنون.

وسيقدم الحدث بنسخته الثامنة هذا العام مساحة استثنائية للمصممين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم، حيث ستتضمن الفعاليات والأنشطة مجموعة متنوعة وغنية من المعارض والأعمال الفنية التركيبية والمعارض وجلسات الحوار وورش العمل وغيرها، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف.

ورش العمل

يقدم برنامج ورش العمل خلال أسبوع دبي للتصميم للزائرين من مختلف الفئات العمرية فرصة التعلم بشكل مباشر من نخبة من المتخصصين، بمن فيهم أساتذة يعملون في مؤسسات ذات شهرة عالمية ومبدعون يطمحون اليوم إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد الابتكار بالمواد والإبداع في التصميم.

وتتيح ورشة العمل «إنك يور برينتز - مجموعة شغف» للمشاركين فيها استكشاف التقنيات التقليدية للطباعة، ومنها «لينو- كات» Lino-cut و«دراي بوينت» Drypoint، والقيام بقص ونحت تصاميمهم الخاصة في قوالب من الشمع، ثم نشر رذاذ الحبر على ما تبقى منها، عبر بخاخٍ خاص.

كما يتعلمون تقنية «دراي بوينت» من خلال نقش التصميم مباشرة على لوحٍ نحاسي، بواسطة الأداة الحادة الخاصة بهذا النوع من الفنون. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشاركون بابتكار وطباعة وختم مطبوعاتهم الفريدة على أي قطعة يختارونها، مثل القمصان وحقائب اليد والدفاتر وغيرها.

ويتعلم المشاركون في ورشة «تطريز» تقنيات الجمع بين الخيوط الملونة والأنماط المختلفة، لابتكار زخارف تقليدية. «تطريز» هو تقنية فنية فلسطينية قديمة، ويعتبر شكلاً فريداً من الرسم بالخيوط، يتميز بألوانه الغنية وتركيباته المتنوعة.

في هذه الورشة التي تنظمها «81 ديزاينز» وتستغرق ساعتين من الوقت، سيتعلم المشاركون تقنيات الجمع بين الخيوط الملونة والأنماط المختلفة، لابتكار زخارف تقليدية، مع استكشافهم تاريخ هذه الحرفة التقليدية، وانخراطهم المباشر في تجربة التطريز، كما تأخذهم ورشة العمل هذه في رحلة ثقافية حافلة بالمعلومات القيمة.

مجموعة غنية

يستضيف حي دبي للتصميم مجموعة غنية ومتنوعة من المعارض التي تلقي الضوء على كيفية إسهام التكنولوجيا المرتبطة بالعالم الافتراضي «الميتافيرس» في دفع المصمّمين نحو آفاق جديدة.

وفي إطار معرض «داون تاون ديزاين»، سيلقي معرض «مصممون من الإمارات»، الذي يحصل على الدعم من «دبي للثقافة»، الضوء هذا العام من جديد على مجموعة من أبرز أعمال بعض المصممين المحليين.

وأعلن أسبوع دبي للتصميم الذي يقام من 8 إلى 12 نوفمبر، عن استضافته معرضاً تم تنظيمه خصيصاً لنسخة العام 2022 من أسبوع دبي للتصميم، ويحمل عنوان «التصميم في عالم الميتافيرس»، بدعمٍ من شركة «ميتاديكريبت»، ومقرها دبي.

المعلوم أن الميتافيرس بات يعمل على تغيير مفاهيم الثقافة وسبل تنظيمها وأطر تصميمها، بما يؤثر على مختلف التجارب الفنية، الافتراضية منها والواقعية. وتماشياً مع جهود دبي لأن تصبح إحدى أبرز الوجهات العالمية الرائدة في عالم الميتافيرس، يشكل «أسبوع دبي للتصميم» الفرصة المثالية، لاستكشاف الثورة التي سيحدثها في عالم التصميم، والقطاعات ذات الصلة به، وغيرها.

تجربة فريدة

بانتظار الزوار تجربة فريدة في أسبوع دبي للتصميم، تتولاها شركة «ميتاديكريبت»، المنصة الرائدة للنمو والتحول في مجال «البلوك تشين»، إذ توفر هذه الشركة حلولاً مبتكرة لمشاريع «البلوك تشين» و«الميتافيرس» في جميع أنحاء العالم، وستكشف الشركة كيف تعمل تقنية «الميتافيرس» على فتح آفاق في عالم التصميم، وإعادة التعريف بالمفاهيم التي تشكل تجربة غامرة.

يهدف التصميم في عالم الميتافيرس إلى التعريف بالأسس الجديدة، وإثارة المزيد من النقاش حولها، مع التركيز على: أهم المجالات للنمو، تقنيات التصميم، الأدوات اللازمة، المهارات التي يجب امتلاكها والواجب تطويرها لإطلاق منتجات عبر «البلوك تشين» و«الرموز غير القابلة للاسترداد» والأصول الرقمية والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والعوالم الافتراضية، والتوأمة الرقمية والمؤسسات الغامرة.

أبرز ما يميز التصميم في عالم الميتافيرس هو الأعمال المتعلقة بالصناعات المتنوعة، مثل: الهندسة المعمارية والأزياء والعقارات وتجارب الألعاب الغامرة. وستشكل المنطقة الأنيقة التي يقام فيها المعرض خلفية مثالية، تمنح الحضور فرصة غير مسبوقة لاستكشاف عالم الميتافيرس افتراضياً وواقعياً.